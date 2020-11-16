Перший сніг: найяскравіші привітання і картинки
За пів місяця до початку календарної зими в Сумській, Харківській і Дніпропетровських областях пройшов перший сніг. Жителів України вже потихеньку почала накривати казкова атмосфера.
У зв'язку з цим OBOZREVATEL зібрав для своїх читачів найяскравіші привітання, картинки, листівки з першим снігом.
Вітаю, друзі, з першим снігом,
Що пурхає у вас за вікном!
Тягне гілки змерзлі в небо,
Посивілий раптом клен над ставком.
Мерзлякувато туляться в рядок горобці,
Сніг засипав асфальт і вдома,
Розігралися в сніжки дітлахи.
Перший сніг, настала зима!
***
З першим снігом вітаю,
Щастя і любові бажаю.
Нехай він стелить покривало,
Що б нам тепліше стало.
Кружляють у танці знову сніжинки,
Всім даруючи свої посмішки.
У цьому зворушливому танці
Нехай мрії у всіх здійсняться!
***
Ось перший сніг стукає у вікно,
Ми чекали всі його давно.
Кружляють сніжинки й танцюють,
Візерунки на склі малюють.
Так подивися у вікно, дружок,
Прикрасив землю, як сніжок!
Його чарівний хоровод,
Кличе до нас в гості Новий рік!
***
А на вулиці перший сніг!
І я вас з ним, друзі, вітаю!
Снігової теплу зиму вам бажаю,
Щоб сніжинки свій почали біг!
А на вулиці перший сніг.
Нехай приносить він тільки щастя,
Відганяючи від вас все негоди,
Дарує радість і мир вам навік!
***
Вітаю вас з першим снігом! Бажаю, щоб ваші помисли були чистими, як цей сніжок, щоб ваш шлях був світлим і легким. А ще побажаю, щоб перший сніжок не приніс вам нових падінь, нових ударів – щоб ви всього цього успішно уникли. Загалом – хороших і приємних вам вражень. З першим снігом!
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