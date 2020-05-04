Парфуму "Шанель №5" – 99 років: у чому секрет найпопулярнішого аромату

Знаменитий модельєр Коко Шанель презентувала аромат Chanel №5 5 травня 1921 року. Однак парфум досі не втратив своєї популярності.

OBOZREVATEL пропонує читачам дізнатися, в чому секрет культового аромату.

Примітно, що більшість помилково вважає, що знаменитий аромат створила сама Коко Шанель. Однак насправді Chanel №5 винайшов французький парфумер Ернест Бо. Саме до нього Коко звернулася з проханням створити парфуми, які б "пахли жінкою".

У результаті Ернест запропонував модельєрові на вибір п'ять ароматів, і серце Шанель підкорив саме п'ятий. Звідси й назва Chanel №5.

Ернест Бо parfumclub.org

Як рекламували Chanel №5

Для презентації аромату було виготовлено 100 флаконів нових парфумів: їх Коко розіслала представницям вищого світу напередодні Різдва. У підсумку результат перевершив всі очікування: про Chanel №5 говорили всі.

kulturologia.ru

У чому полягає формула успіху Chanel №5

При виготовленні Ернест змішав більше 80 інгредієнтів, отримавши унікальний аромат. Так, парфум складається з наступних нот:

верхні ноти: альдегіди, неролі, іланг-іланг, бергамот, лимон;

ноти серця: ірис, корінь фіалки, жасмин, конвалія, троянда;

базові ноти: амбра, сандалове дерево, пачулі, мускус, віверра, ваніль, дубовий мох, ветивер.

Крім того, парфум має унікальне оформлення флакона: замість кришталевого Коко віддала перевагу прямокутному флакону. Фірмовий стиль оформлення Chanel №5 не змінюється вже майже сторіччя.

Chanel №5 kulturologia.ru

Коко Шанель britannica.com

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