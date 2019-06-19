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"Пантерка": Дорофєєва розбурхала мережу глибоким декольте

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Українська співачка, солістка гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва поділилася з шанувальниками пікантним знімком.

Так, фото зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона показала глибоке декольте в леопардовій блузці. За 2 години її публікація зібрала 82 тисячі лайків.

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"Така яскрава, красива дівчина, голос дуже подобається, очима стріляє, як снайпер", – відзначили підписники.

"Пантерка": Дорофєєва розбурхала мережу глибоким декольте

Nadyadorofeeva @ instagram

Пропонуємо подивитися і на інші фото Наді Дорофєєвої, якими вона радувала шанувальників в мережі останнім часом.

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Надя Дорофєєва

Надя Дорофєєва

Фото з Instagram

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Дорофєєва підкорила своїх фанатів у мережі спокусливим знімком, на якому продемонструвала оголену "п'яту точку". Зірка вирушила на відпочинок до Туреччини, де сфотографувалася в відвертому купальнику.

З ким сплять наші зірки - читай у нас в Instagram.

Особа
Надія Дорофєєва
Місце
Україна
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