56-річна міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер показала стрункі ніжки у президентському палаці Бельвю.

Аннегрет Крамп-Карренбауер отримала посвідчення міністра оборони на церемонії, що відбулася в середу в Берліні в президентському палаці Бельвю. Вона перший перший міністр оборони Німеччини, що носить міні. Повідомив в своєму Twitter журналіст прокремлівської пулу Дмитро Смирнов.

"Погони не забудь": Аннегрет Крамп-Карренбауер (56 років) - перший міністр оборони Німеччини, що носить міні pic.twitter.com/tCBeu4NOfO - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 17 липня 2019 р

Для важливого заходу, Аннегрет Крамп-Карренбауер в президентському палаці Бельвю обрала наряд із суворим верхом, темним піджаком і короткою світлою сукнею. Свій образ міністр доповнила човниками на невеликому каблуку і строгими прикрасами.

"Красиві ноги, правда! Я була б не проти, щоб у нас міністр МО був з такими", "Супер! Любо-дорого подивитися! А на наших генералів дивитися без сліз неможливо", "Три дівиці під вікном", – відзначили коментатори в мережі.

Twitter @ dimsmirnov175

Twitter @ dimsmirnov175

Twitter @ dimsmirnov175

Twitter @ dimsmirnov175

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