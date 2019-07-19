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"Погони не забудь": 56-річний міністр у Німеччині розбурхала росіян міні

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56-річна міністр оборони Німеччини Аннегрет Крамп-Карренбауер показала стрункі ніжки у президентському палаці Бельвю.

Аннегрет Крамп-Карренбауер отримала посвідчення міністра оборони на церемонії, що відбулася в середу в Берліні в президентському палаці Бельвю. Вона перший перший міністр оборони Німеччини, що носить міні. Повідомив в своєму Twitter журналіст прокремлівської пулу Дмитро Смирнов.

Для важливого заходу, Аннегрет Крамп-Карренбауер в президентському палаці Бельвю обрала наряд із суворим верхом, темним піджаком і короткою світлою сукнею. Свій образ міністр доповнила човниками на невеликому каблуку і строгими прикрасами.

"Красиві ноги, правда! Я була б не проти, щоб у нас міністр МО був з такими", "Супер! Любо-дорого подивитися! А на наших генералів дивитися без сліз неможливо", "Три дівиці під вікном", – відзначили коментатори в мережі.

"Погони не забудь": 56-річний міністр у Німеччині розбурхала росіян міні

Twitter @ dimsmirnov175

"Погони не забудь": 56-річний міністр у Німеччині розбурхала росіян міні

Twitter @ dimsmirnov175

"Погони не забудь": 56-річний міністр у Німеччині розбурхала росіян міні

Twitter @ dimsmirnov175

"Погони не забудь": 56-річний міністр у Німеччині розбурхала росіян міні

Twitter @ dimsmirnov175

Як повідомляв OBOZREVATEL, новий образ дружини президента України Володимира Зеленського підірвав мережу.

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