"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Шанувальники королівської сім'ї вирішили, що королева Великобританії Єлизавета II навмисне одягнула тіару з червоними рубінами на зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Букінгемському палаці. І це спосіб його потролити.

Так, за легендою, ці дорогоцінні камені є символічним захистом від зла і всякої напасті. Саме в цьому користувачі Facebook побачили таємний сенс вибору Єлизавети II.

"І все-таки королева Єлизавета — найбільший троль з усіх тролів: одягнути бірманську тіару з рубінами, яка є символічним захистом від зла і всякої напасті, з нагоди візиту Трампів! Ось це, я розумію, хід", — написала користувач Facebook Марта Госовська.

Дональд Трамп і Єлизавета II

Єлизавета II, Дональд Трамп з дружиною Меланією, принц Чарльз з дружиною Каміллою

Зазначимо, що найулюбленішу тіару королеви Великобританії Єлизавети II — рубінову, їй подарував народ Бірми на весілля у 1973 році. Вважається, що камені захищають людину від хвороб. Кількість їх в тіарі дорівнює кількості хвороб, які, на думку бірманців, можуть загрожувати людині. Крім того, вважається, що рубіни оберігають від злих духів, пристріту, заздрісників і позбавляють від меланхолії.

Дональд Трамп і Єлизавета II

Дональд Трамп і Єлизавета II

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив в конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

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