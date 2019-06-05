ГоловнаНовини
МоваЯзык
Візьміть участь
у розіграші
пледу Венето «Дотик природи» Взяти участь
Приз
Конкурс
Реєстрація
ШоуКияни

/Жіночий журнал

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

1.3тЧитати матеріал російською

Шанувальники королівської сім'ї вирішили, що королева Великобританії Єлизавета II навмисне одягнула тіару з червоними рубінами на зустріч з президентом США Дональдом Трампом в Букінгемському палаці. І це спосіб його потролити.

Так, за легендою, ці дорогоцінні камені є символічним захистом від зла і всякої напасті. Саме в цьому користувачі Facebook побачили таємний сенс вибору Єлизавети II.

"І все-таки королева Єлизавета найбільший троль з усіх тролів: одягнути бірманську тіару з рубінами, яка є символічним захистом від зла і всякої напасті, з нагоди візиту Трампів! Ось це, я розумію, хід", — написала користувач Facebook Марта Госовська.

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Дональд Трамп і Єлизавета II

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Єлизавета II, Дональд Трамп з дружиною Меланією, принц Чарльз з дружиною Каміллою

Новини
Без "злісної" Маркл: в мережі з'явилися фото Трампа з королевою і сім'єю

Зазначимо, що найулюбленішу тіару королеви Великобританії Єлизавети II — рубінову, їй подарував народ Бірми на весілля у 1973 році. Вважається, що камені захищають людину від хвороб. Кількість їх в тіарі дорівнює кількості хвороб, які, на думку бірманців, можуть загрожувати людині. Крім того, вважається, що рубіни оберігають від злих духів, пристріту, заздрісників і позбавляють від меланхолії.

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Дональд Трамп і Єлизавета II

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Дональд Трамп і Єлизавета II

"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом
"Ось це, я розумію, хід": Єлизавета II посміялася над Дональдом Трампом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Дональд Трамп потрапив в конфуз під час робочого візиту до Великої Британії. Він задрімав під час тосту королеви Єлизавети II.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особи
Дональд ТрампЄлизавета II
Місце
Великобританія
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
4
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки