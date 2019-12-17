Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

Підбирати одяг завжди бажано за типом фігури, щоб приховати недоліки і підкреслити достоїнства. Але варто звертати увагу не тільки на фасон, але і на колір.
Про те, як підібрати одяг під колір волосся пише Cosmopolitan.
Який одяг підходить брюнеткам
Одяг зелених відтінків
Оранжево-червоний, золотий і густа лісова зелень - кращі кольори в одязі для каштанового і чорного волосся.
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Одяг коричневих відтінків
Оптимальне поєднання для базового гардероба - каштан і коричневий. Сміливо носіть темно-шоколадний або коричневий з червоним відливом. Уникайте яскравих і неонових відтінків.
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Пастельний одяг
Світлим брюнеткам краще вибирати більш насичені кольори, на кілька тонів темніше шкіри. Рожевий, яскраво-синій і зелений з жовтим відливом - підходящі варіанти. Темним брюнеткам підійде весь спектр пастельних відтінків - від слонової кістки до бежевого.
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Одяг червоних відтінків
Також стилісти рекомендують носити брюнеткам відтінки з червоною палітри. Рубіновий, бордовий, сливовий і винний - кращі поєднання для темноволосих дівчат.
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Який одяг підходить блондинкам
Одяг червоного кольору
Вибирайте бордові і холодні червоні відтінки. Плаття, витончені блузи або спідниці-олівці червоного кольору підкреслять світлу шкіру і виділять золоті локони.
pexels.com
Одяг ніжно-рожевого кольору
Стилісти радять придивитися до сатинової троянди та вибирати для повсякденних виходів монохромні комплекти в рожевій пастелі.
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Одяг золотого кольору
Вибирайте для повсякденного життя або для святкового аутфіта речі з металізованої тканини. Наприклад, сукня з силуетом, взуття з золотими вставками або білу блузу з мерехтливим декором.
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Який одяг підходить рудим
Одяг зеленого кольору
Оливковий, моховитий, смарагдовий і нефритовий ідеально підійдуть рудоволосим дівчатам. Головний виняток - тримайтеся подалі від зелених тонів з жовтими відливами. Вибирайте тільки чисті насичені варіації зеленого кольору.
Одяг базових відтінків
Рудим дівчатам личить більшість базових класичних тонів. Серед кращих відтінків - чорний, темно-синій і коричневий. При виборі нової водолазки або блузки робіть ставку на блідо-рожеві та блакитні забарвлення.
pexels.com
Який одяг підходить під яскраве фарбування волосся
Для стильного образу можна вибирати не тільки чорно-білу палітру. Головне правило при виборі одягу - грайте на контрасті.
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