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17 грудня • оновлено в 17:25
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Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

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Підбирати одяг завжди бажано за типом фігури, щоб приховати недоліки і підкреслити достоїнства. Але варто звертати увагу не тільки на фасон, але і на колір.

Про те, як підібрати одяг під колір волосся пише Cosmopolitan.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною
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Який одяг підходить брюнеткам

Одяг зелених відтінків

Оранжево-червоний, золотий і густа лісова зелень - кращі кольори в одязі для каштанового і чорного волосся.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Одяг коричневих відтінків

Оптимальне поєднання для базового гардероба - каштан і коричневий. Сміливо носіть темно-шоколадний або коричневий з червоним відливом. Уникайте яскравих і неонових відтінків.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Пастельний одяг

Світлим брюнеткам краще вибирати більш насичені кольори, на кілька тонів темніше шкіри. Рожевий, яскраво-синій і зелений з жовтим відливом - підходящі варіанти. Темним брюнеткам підійде весь спектр пастельних відтінків - від слонової кістки до бежевого.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Одяг червоних відтінків

Також стилісти рекомендують носити брюнеткам відтінки з червоною палітри. Рубіновий, бордовий, сливовий і винний - кращі поєднання для темноволосих дівчат.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Який одяг підходить блондинкам

Одяг червоного кольору

Вибирайте бордові і холодні червоні відтінки. Плаття, витончені блузи або спідниці-олівці червоного кольору підкреслять світлу шкіру і виділять золоті локони.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Одяг ніжно-рожевого кольору

Стилісти радять придивитися до сатинової троянди та вибирати для повсякденних виходів монохромні комплекти в рожевій пастелі.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Одяг золотого кольору

Вибирайте для повсякденного життя або для святкового аутфіта речі з металізованої тканини. Наприклад, сукня з силуетом, взуття з золотими вставками або білу блузу з мерехтливим декором.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Який одяг підходить рудим

Одяг зеленого кольору

Оливковий, моховитий, смарагдовий і нефритовий ідеально підійдуть рудоволосим дівчатам. Головний виняток - тримайтеся подалі від зелених тонів з жовтими відливами. Вибирайте тільки чисті насичені варіації зеленого кольору.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

Одяг базових відтінків

Рудим дівчатам личить більшість базових класичних тонів. Серед кращих відтінків - чорний, темно-синій і коричневий. При виборі нової водолазки або блузки робіть ставку на блідо-рожеві та блакитні забарвлення.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Який одяг підходить під яскраве фарбування волосся

Для стильного образу можна вибирати не тільки чорно-білу палітру. Головне правило при виборі одягу - грайте на контрасті.

Одяг під колір волосся: як підібрати вбрання та бути стильною

pexels.com

Раніше OBOZREVATEL розповідав про 7 зимових речах, які повинні бути в шафі у кожної дівчини.

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Автор
Марія Дідик
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