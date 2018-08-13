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"Одне рішення приймає сама": Притула розповів, у чому поступається дружині

3.2тЧитати новину російською

Відомий шоумен і телеведучий Сергій Притула розповів, що вони приймають всі рішення з дружиною разом, але ім'я для дитини вона вибирає сама.

"На мою думку, жінка ні в чому не повинна поступатися чоловікові. Особисто у мене немає такого поняття "поступатися жінці". Ми з дружиною всі рішення приймаємо колегіально. Але одне рішення, яке завжди залишається за жінкою, - вибирати ім'я для дитини. Тому що жінка виношує, жінка вирішує! ", - розповів Сергій Притула, передає прес-служба Нового каналу.

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Сергій Притула

Раніше OBOZREVATEL повідомив, що телеведучий Сергій Притула зіграв секс-тренера в новій комедії .

Особа
Сергій Притула
Місце
Україна
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