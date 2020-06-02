В организме девушек работает более 60 разных гормонов. Прекрасная часть человечества должна проходить регулярные осмотры у эндокринолога, ведь гормональный фон влияет на наше настроение, поведение, нашу красоту и стройность.

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Женщины должны посещать эндокринолога и гинеколога регулярно.

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Как понять, что нужно провести чекап? Вы замечаете у себя:

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резкие перепады настроения то в положительную, то и негативную стороны, плаксивость, раздражительность

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нарушение качества сна

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резкий набор веса

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трудности с зачатием

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сухость кожи, высыпания (особенно в углу нижней челюсти)

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выпадение волос на голове, ухудшение качества волос в целом, рост волос в нетипичных местах

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нерегулярность менструального цикла или месячные пропали вовсе.

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Ежегодно рекомендую контролировать:

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Гормоны щитовидной железы

"Женские половые гормоны": эстроген, пролактин, прогестерон и др.

Кортизол (гормон стресса)

Инсулин

Витамин Д

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Начиная с 20 лет проходите эти обследования:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

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С 21 года:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

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С 30 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет

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С 40 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года

Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет

Маммография - 1 раз в 2 года

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С 50 лет:

Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год

Маммография - 1 раз в 2 года

Колоноскопия - 1 раз в 5 лет

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