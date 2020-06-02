В организме девушек работает более 60 разных гормонов. Прекрасная часть человечества должна проходить регулярные осмотры у эндокринолога, ведь гормональный фон влияет на наше настроение, поведение, нашу красоту и стройность.
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Женщины должны посещать эндокринолога и гинеколога регулярно.
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Как понять, что нужно провести чекап? Вы замечаете у себя:
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резкие перепады настроения то в положительную, то и негативную стороны, плаксивость, раздражительность
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нарушение качества сна
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резкий набор веса
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трудности с зачатием
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сухость кожи, высыпания (особенно в углу нижней челюсти)
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выпадение волос на голове, ухудшение качества волос в целом, рост волос в нетипичных местах
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нерегулярность менструального цикла или месячные пропали вовсе.
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Ежегодно рекомендую контролировать:
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Гормоны щитовидной железы
"Женские половые гормоны": эстроген, пролактин, прогестерон и др.
Кортизол (гормон стресса)
Инсулин
Витамин Д
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Начиная с 20 лет проходите эти обследования:
Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год
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С 21 года:
Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год
Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года
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С 30 лет:
Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год
Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года
Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет
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С 40 лет:
Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год
Цитологическая диагностика рака шейки матки - 1 раз в 3 года
Тест на вирус папилломы человека - 1 раз в 5 лет
Маммография - 1 раз в 2 года
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С 50 лет:
Клиническое обследование молочных желез - 1 раз в год
Маммография - 1 раз в 2 года
Колоноскопия - 1 раз в 5 лет
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