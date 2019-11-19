"Обіс*алися": Тодоренко розповіла, як на неї кричала Могилевська

Українська телеведуча Регіна Тодоренко розповіла, як на неї кричала Наталя Могилевська.

Вона згадала про стосунки в колективі та проблеми з контрактом, коли була учасницею гурту REAL O, в інтерв'ю "Слава+" на "Люкс ФМ (щоб подивитися ролик, проскрольте до кінця сторінки).

Сама Могилевська зізнавалася, що з нею дуже важко працювати людям через її характер.

REAL O bigmir

"У мене дуже хороший характер. Ми доповнювали одна одну. Ми (гурт) хворіли Наташею. Вона була нашим кумиром, а потім ми уклали контракт із продюсерським центром TALANT Group. І тут понеслося", – згадала Тодоренко.

За її словами, учасницям колективу завжди всього було замало, вони хотіли більше уваги, кращі сукні, дорогі костюми.

"Але все було поступово. Звичайно, Наташа вкладала в це свої гроші, а ми не зовсім розуміли, скільки вкладалося в це все. У нас була така точка зору, що всі нам винні, а ми нікому нічого не винні. У тебе таке деформоване почуття міри: тобі здається, що ти такий великий артист, і повинна бути віддача тобі. Від продюсера, це перша людина, від якої ми хотіли цю віддачу", – додала вона.

Регіна Тодоренко згадала про роботу з Могилевською Скріншот

За словами Тодоренко, найяскравішим конфліктом з Могилевською став той момент, коли та на неї накричала через заяву про розривання з гуртом.

"Я прийшла, є трохи цей одеський гонор у мене: "значить з гуртом нічого не відбувається, я йду. Давайте щось вирішувати, час іде, контракт закінчується..." Я розмовляла з менеджером. Коли заходила Наташа, я робила так: "ну, може там подумаємо щось". Ми дуже лякалися", – зазначила ведуча.

Регіна Тодоренко і Наталя Могилевська Інстаграм

Вона згадала, що переломний момент стався, коли пішли дві учасниці гурту. Тодоренко почала з колегою проявляти свій "гонор" і виставляти вимоги, так як вони хотіли чогось нового, більшої зарплатні, розвитку.

"Вона (Могилевська) така: "Сволота ти така! Та ти хоч одну книжку щодо менеджменту прочитала, щоб мені розповідати, як я повинна працювати?!" І страшно було не це. Ми боялися, що у нас буде суд через наші договори, тому що, коли ми підписували, нам було 18 років, ми навіть толком нічого не читали. Нам потрібно було, ми хотіли чогось, у нас були глобальні цілі. Ми підписали договір, не дивлячись. І ось в результаті ми розуміємо, що обос*алися, тому що у нас не було грошей, щоб судитися, ми навіть прав своїх не знали", – додала Тодоренко.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Тодоренко згадала, як посварилася з Могилевською і кілька років з нею не розмовляла.

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