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/Жіночий журнал

"Ну, погладшав": Єлизавета II збентежила онука жартом про зовнішність

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Єлизавета II тонко пожартувала над принцом Вільямом під час прогулянки на квітковій виставці, над якою працювала герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон.

Як повідомляє Еxpress, королева Великобританії не стрималася від коментаря щодо зовнішнього вигляду свого онука.

Дружина Вільяма працювала над створенням саду в Челсі, щоб композиція сподобалася Єлизаветі. Уточнюється, що королева виглядала задоволеною. Під час огляду виставки вона сказала своєму онукові, що той причепурився для такого заходу.

Єлизавета II, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Єлизавета II, Кейт Міддлтон і принц Вільям

Instagram @ kensingtonroyal

"Ти виглядаєш дуже охайним", – з посмішкою сказала королева. Це злегка збентежило принца, якому довелося зізнатися, що він погладшав.

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"Ну, я погладшав", – зніяковіло відповів принц Вільям бабусі. Він вбрався в темно-синій костюм і синю краватку.

Єлизавета II, принц Вільям і Кейт Міддлтон

Єлизавета II, принц Вільям і Кейт Міддлтон

Instagram @ kensingtonroyal

Міддлтон теж виглядала елегантно. Вона демонструвала королеві виставку в сукні від Erdem з рукавом на три чверті і квітковим принтом, а образ доповнила туфлями на танкетці.

Кейт Міддлтон показує королеві свою роботу

Кейт Міддлтон показує королеві свою роботу

Instagram @ kensingtonroyal

Кейт Міддлтон і Єлизавета II

Кейт Міддлтон і Єлизавета II

Instagram @ kensingtonroyal

Як повідомляв OBOZREVATEL, напередодні виставки квітів у Челсі ландшафтні архітектори і Міддлтон зізналися, що надихнулися книгою Річарда Лоу "Остання дитина в лісі".

Кейт Міддлтон і архітектори перед відкриттям виставки

Кейт Міддлтон і архітектори перед відкриттям виставки

dailymail.co.uk

Автор у своєму творінні вказав, що проблеми з ожирінням і здоров'ям були пов'язані з тим, що люди проводять мало часу на природі.

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Особи
Єлизавета IIКейт Міддлтонпринц Вільям
Місце
Великобританія
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Казначеєва Людмила
Казначеєва Людмила
Маєм приклад краси, вишуканості і бдагородства у всьому. Дякуючи таким прикладам людство має фундамент для розвитку і прогресу. Без руйнівного варварства. Во славу Творця! Будьмо!
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