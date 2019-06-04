Новий образ дружини Зеленського викликав ажіотаж у мережі: опубліковані фото

Дружина президента України Володимира Зеленського Олена викликала ажіотаж новим образом для поїздки в Брюссель.

Зеленська зробила перший закордонний візит і поділилася емоціями на своїй сторінці в Instagram.

"Сьогодні мала можливість насолодитися чарівним містом та слідкувала за перебігом офіційних зустрічей Володимира. Хочу подякувати за гостинність дружині Глави Місії України при НАТО Інні Пристайко та дружині Посла України в Бельгії Тамарі Точицькій", — написала перша леді.

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Олена Зеленська instagram

Користувачі мережі висловили захоплення від незвичайного образу дружини президента, наголосивши, що вона виглядає дуже стильно.

"Ви дуже красива і стильна леді", "Така проста і така стильна", "Прекрасний стиль", — пишуть у мережі.

Олена Зеленська instagram

Однак деякі користувачі не оцінили образ Зеленської: "Не знаю, хто її дизайнер, але я б його звільнив. Жодного смаку", "Штани жесть, можна було якось миліше одягнутися".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше розгорівся ажіотаж довкола стилю президента Володимира Зеленського. Багато розкритикували президента за те, що він нібито ігнорує дрес-код.

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