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"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі

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У мережі висміяли наряди деяких гостей щорічної премії "Гордість і краса України", яка пройшла в Одесі.

Деякі відвідувачі відзначилися яскравими вбраннями. Особливо великому шквалу критики піддали тих, хто вирішив прийти на весняний захід у шубі або в легкому платті. Знімки "червоної доріжки" оприлюднили в блозі Рагу.лі в Facebook.

"На противагу героїням загартування на червоній доріжці були продемонстровані різні види мексиканського тушканчика", – іронічно підписали знімок дівчини в синій шубі.

"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі

Facebook Раг.лі

"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі

"Але команда тих, хто імітував наступ літнього сезону, була видовищною", – прокоментували в блозі фото пекучої блондинки у відвертій червоній сукні.

"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі

Facebook Раг.лі

Одна з відвідувачок премії відзначила, що було складно "пройтися в березні по найдовшій червоній доріжці в Європі і не застудити нирки". Цю думку підтримала і автор блогу, підсумувавши, що на ділі захід виявився "безглуздим і нещадним".

"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі
"Нещадно і безглуздо!" У мережі висміяли гостей червоної доріжки в Одесі

Як писав OBOZREVATEL, у травні 2018 у Нью-Йорку пройшов масштабний захід за участю найвідоміших зірок Голлівуду і естради. Багато наряди поп-ідолів піддалися шквалу критики.

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Місце
УкраїнаОдеса
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