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Тодоренко показала, як співає синові українською: відео

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Українська співачка і ведуча Регіна Тодоренко, яка живе і працює в Росії, порадувала шанувальників зворушливими моментами материнства.

29-річна ведуча "П'ятниці з Регіною" показала, як заколисує шестимісячного сина Майкла (Михайла). Дівчина співала йому колискову "Місяць" своєю рідною українською мовою. Відео вона опублікувала в Instagram stories.

Регіна і син Майкл

Регіна і син Майкл

Instagram @ reginatodorenko

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Раніше, Тодоренко розмістила відео на своїй сторінці в Instagram, де вона і її маленький син грають на фортепіано.

Регіна народила первістка 5 грудня 2018 року від Влада Топалова. Відзначимо, що артисти не показують обличчя дитини і не дуже часто діляться фото.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, Тодоренко здивувала шанувальників пікантним фото. Артистка похвалилася своїми формами й апетитною фігурою, поставши перед камерами у відвертому бікіні. Багато шанувальники Регіни відзначили, що на фотографії занадто багато фотошопу й артистка виглядає неприродно.

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Особа
Регіна Тодоренко
Місце
Росія
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