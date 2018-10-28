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Не поділять дитину: у вагітної Меган Маркл виникла проблема

20.8тЧитати матеріал російською

Батько вагітної Меган Марк Томас публічно заявив про свої права на ще не народженого спадкоємця принца Гаррі.

Як передає "СтарХіт", родич герцогині Сассекської вважає, що повинен часто бачитися з дитиною, і готовий подати в суд на доньку.

"Томас Маркл переконаний, що має стільки ж прав бачитися з майбутньою дитиною Меган і принца Гаррі, як і принц Чарльз. Адже в його (або її) венах буде текти не тільки "блакитна" королівська, а й кров сімейства Марклів! І якщо йому не нададуть це право добровільно, він буде за нього боротися", - повідомило джерело, наближене до королівської сім'ї.

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Відзначається, що сама Меган Маркл ситуацію поки що не прокоментувала. У свою чергу її батько активно шукає можливість зустрічі з нею, сподіваючись, що якщо у герцогині народиться син, то його назвуть Томасом в честь діда.

Не поділять дитину: у вагітної Меган Маркл виникла проблема

Як повідомлявOBOZREVATEL, королівський палац оголосив про вагітність Меган Маркл 15 жовтня, заявивши, що поява дитини на світ очікується вже навесні.

Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
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