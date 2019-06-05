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/Жіночий журнал

"Не на корпоратив заїхала!" Дружину Зеленського розкритикували за одяг і поведінку

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Користувачі розкритикували першу леді України Олену Зеленську за зовнішній вигляд і поведінку в Брюсселі, куди вона приїхала до поранених військових.

Прес-центр АП розмістив у Twitter фотографії, на яких дружина президента Володимира Зеленського буквального світилася, що розгнівало українців.

"Дружина президента Олена Зеленська відвідала в Брюсселі українських військових, які лікуються в одному з місцевих шпиталів. Передавши їм вітання від Володимира Зеленського, пані Олена висловила щиру подяку бельгійським лікарям за безкоштовну реабілітацію захисників України", – йдеться в повідомленні.

Олена Зеленська з військовими в Брюсселі

Олена Зеленська з військовими в Брюсселі

АП в Twitter

Користувачі помітили, що перша леді поводилася не стримано при спілкуванні з пораненими військовими. Також під критику потрапив її зовнішній вигляд. Вона прийшла на зустріч у блузі та брюках.

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"Треба вчитися поводитися стриманіше. Не на корпоратив "Кварталу 95" заїхала", "Вона що – лікар або психолог? Навіщо вона там потрібна, крім як для піару", "Найміть стилістів. У Вас Перша Леді виглядає, як обірванка", "Офі*енна "передачка" – вітання від Зеленського. А може пораненим воїнам слід щось корисніше передати?" – обурилися в мережі.

Олена Зеленська у шпиталі в Брюсселі

Олена Зеленська у шпиталі в Брюсселі

АП в Twitter

"Не на корпоратив заїхала!" Дружину Зеленського розкритикували за одяг і поведінку
"Не на корпоратив заїхала!" Дружину Зеленського розкритикували за одяг і поведінку
"Не на корпоратив заїхала!" Дружину Зеленського розкритикували за одяг і поведінку

Як повідомляв OBOZREVATEL, для поїздки в Брюссель Зеленська вибрала незвичайний образ. Вона відправилася в бежевому брючному костюмі вільного крою і кросівках. Зовнішній вигляд першої леді викликав ажіотаж.

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Тема
Російсько-український конфлікт
Особи
Олена ЗеленськаВолодимир Зеленський
Місце
Україна
Тег
військові шпиталі
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Тамерланов гулям Тамерлана
Тамерланов гулям Тамерлана
Комплексует.В отличии от мужа она не может так же играть на пианине...
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