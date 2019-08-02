Названо найжорстокіші способи розірвати стосунки

Користувачі в мережі поділилися найсумнішими життєвими історіями розставань.

Обговорення запустили на Reddit, юзер із ніком schtiven закликав назвати "найгірші способи" розриву.

Один із коментаторів заявив, що безпрограшний рецепт поганого розставання – безпричинне ігнорування коханця. "Ідіть і ніколи не повертайтеся, не відправляйте жодних повідомлень, блокуйте їх у всіх соціальних мережах, ніколи не повідомляйте їм причину", – підсумував він, уточнивши, що це ж розтопче гідність колишнього або колишньої.

Цю думку підтвердила інша користувачка, зазначивши, що її наречений мовчки пішов, поки вона спала, зібравши всі свої речі. "Найстрашніший, психічно руйнівний досвід у моєму житті", – зізналася вона.

Marie Claire

Один із коментаторів розповів, що його колишня дівчина стала загравати з іншим чоловіком на вечірці, коли вона сиділа поруч. Інший заявив, що отримав повідомлення про розставання в загальному чаті на кілька людей. Ще один юзер розповів, що отримав нотаріально завірений лист із пропозицією про розрив.

Багато хто заявив, що немає нічого гіршого раптового розставання, яке відбувається, коли все здається на вигляд прекрасним і романтичним. За їхніми словами, велика кількість людей вирушає в спільну відпустку, заготовивши мову про розставання на останній день, або проводять разом кілька днів, знаючи, що кинуть супутника. Їх назвали огидними і безчесними шахраями.

Низка користувачів уточнили, що гірше думати, що хочеш розлучитися з особою, і планувати розрив, але не кидати її. "Іноді перебування з кимось із боягузтва або лініь гірше, ніж величезний розрив", – зазначила користувач.

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