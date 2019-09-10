Названо найбільш модний колір 2020 року

Преміальний бренд лакофарбових покриттів Dulux оголосив колір 2020 року.

Його презентацію опублікували на YouTube у вівторок, 10 вересня. "Представляємо колір 2020 року версії Dulux: пастельний зелений, навіяний ранковим небом, -"Мирний Світанок" (Tranquil Dawn)", - говорить опис ролика.

На сайті Dulux йдеться, що цей універсальний відтінок можна використовувати в інтер'єрі простору для відпочинку або гри, а також для "творчості і пошуку сенсу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді. Переможцем став відтінок "еспресо". На думку модних експертів, він об'єднує в собі кілька різних відтінків коричневого.

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