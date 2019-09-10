Головна Новини
10 вересня • оновлено в 22:51
МоваЯзык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Названо найбільш модний колір 2020 року

5.5т Читати матеріал російською

Преміальний бренд лакофарбових покриттів Dulux оголосив колір 2020 року.

Його презентацію опублікували на YouTube у вівторок, 10 вересня. "Представляємо колір 2020 року версії Dulux: пастельний зелений, навіяний ранковим небом, -"Мирний Світанок" (Tranquil Dawn)", - говорить опис ролика.

Новини
Зачіски 2019: названі наймодніші варіанти стрижки каскад

На сайті Dulux йдеться, що цей універсальний відтінок можна використовувати в інтер'єрі простору для відпочинку або гри, а також для "творчості і пошуку сенсу".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше стилісти назвали найпопулярніший колір волосся в Голлівуді. Переможцем став відтінок "еспресо". На думку модних експертів, він об'єднує в собі кілька різних відтінків коричневого.

Найкращі фото зірок, моделей та акторок - у нас в Instagram.

Особа
Наташа Корольова
Місце
Росія
Поділитися у Facebook
2
Коментарі
1
0
Смішно
9
Цікаво
2
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Драго Кувалда
Драго Кувалда
Пронесло хоть не год ссаной тряпки.
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
CARGO 100
CARGO 100
Красиво, конечно, но синего малость не хватает и чуть-чуть жёлтенького внизу ...
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0

Блоги / думки

ads pixel