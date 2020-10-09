Названо ефективний спосіб поліпшити здоров'я і продовжити життя

Вчені Норвезького університету природних і технічних наук з'ясували, що інтенсивні тренування протягом п'яти років – ефективний спосіб поліпшити здоров'я, підвищити якість життя й уповільнити старіння.

Результати дослідження опублікував журнал British Medical Journal. За словами інсайдерів, в експерименті взяли участь близько семи тисяч добровольців, чий вік досягав 70-77 років. Всі учасники випадковим чином були розділені на три групи.

Першій групі дали завдання виконувати високоінтенсивні тренування по чотири підходи на 4 хвилини мінімум два рази на тиждень. Друга група тренувалася з постійною помірною інтенсивністю протягом 50 хвилин теж два дні на тиждень. Пенсіонерам з третьої, контрольної групи рекомендували робити вправи відповідно до рекомендацій норвезького МОЗ.

Через п'ять років спостережень найкращі результати показали учасники групи з високою інтенсивністю тренувань. За цей час померли всього 3% учасників цієї групи.

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