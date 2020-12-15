Навіщо королева Єлизавета II носить сумку вдома: експерт назвав ймовірну причину

Під час перегляду серіалу "Корона" багатьох цікавило питання: чому королева Єлизавета II ніколи не розлучається зі своєю сумкою і ходить з нею навіть вдома. Ймовірно, за допомогою цього аксесуару вона може подавати знаки своїм підлеглим.

Про це повідомляє видання The Cut з посиланням на королівського експерта Філа Дап`єра. Зазначається, що чоловік написав цілу книгу під назвою "Що в сумочці королеви та інші королівські секрети".

Філ Дап`єр припускає, що за допомогою сумочки королева Єлизавета II може подавати знаки своїм підлеглим, коли вона хоче залишити зустріч або закінчити розмову. А генеральний директор того самого бренду Lauren Джеральд Боднер вважає, що "вона просто не відчуває себе повністю одягненою без сумочки".

Фаворитом Єлизавети II вже довгі роки залишається бренд Launer, від якого у неї вже ціла колекція – понад 200 сумочок. І хоча Філ Дап`єр особисто ніколи не бачив, що завжди носить з собою королева, у нього є надійні джерела в палаці, які розповідали йому про це.

дзеркало і трохи косметики в маленькій металевій косметичці – весільний подарунок принца Філіпа;

пір'яну ручку як "захист від принизливого використання кулькової ручки";

сімейні фотографії, серед яких знімок принца Ендрю, який повертається з Фолклендської війни "з трояндою в зубах";

кросворди, які королева обожнює і займає ними свій час, коли це необхідно;

сонцезахисні окуляри та окуляри для читання;

адресну книгу;

м'ятні льодяники на випадок, якщо у неї почало дерти в горлі під час виступу;

S-подібний гачок, на який королева вішає сумку, щоб не ставити її на підлогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше британська королева Єлизавета II стала жертвою розіграшу, який для неї влаштувала її дизайнерка, кравчиня та стилістка Анжела Келлі.