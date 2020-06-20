Навіщо досвідчені господині кладуть губки для миття посуду в холодильник: розкрито лайфхак

Як відомо, багато фруктів і овочі втрачають свіжість вже через кілька днів зберігання в холодильнику, не дивлячись на мінусову температуру.

Однак існує лайфхак, який допоможе не дати їм зіпсуватися. Для цього просто потрібно покласти на кожну полицю в холодильнику невелику губку для миття посуду, пише сайт belnovosti.by.

Зазначається, що губка буде вбирати зайву вологу, й овочі та фрукти довго залишатимуться свіжими в холодильнику. Також її радять не забувати періодично віджимати та повністю просушувати.

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Крім того, за словами інсайдерів, заморожену губку також можна використовувати як охолоджувач.

"Наприклад, якщо ви відправляєтеся на природу влітку, а сумки-холодильника у вас немає, то можете просто обкласти замороженими губками напої або продукти. Губки будуть як мінімум кілька годин підтримувати холодну температуру", – говориться в повідомленні.

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