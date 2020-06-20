МоваЯзык

Топтеми:

Навіщо досвідчені господині кладуть губки для миття посуду в холодильник: розкрито лайфхак

Крістіна Долматова
Крістіна Долматова
Lady
5,2 т.
Навіщо досвідчені господині кладуть губки для миття посуду в холодильник: розкрито лайфхак

Як відомо, багато фруктів і овочі втрачають свіжість вже через кілька днів зберігання в холодильнику, не дивлячись на мінусову температуру.

Однак існує лайфхак, який допоможе не дати їм зіпсуватися. Для цього просто потрібно покласти на кожну полицю в холодильнику невелику губку для миття посуду, пише сайт belnovosti.by.

Зазначається, що губка буде вбирати зайву вологу, й овочі та фрукти довго залишатимуться свіжими в холодильнику. Також її радять не забувати періодично віджимати та повністю просушувати.

manblog.uhouse.ru

manblog.uhouse.ru

Крім того, за словами інсайдерів, заморожену губку також можна використовувати як охолоджувач.

"Наприклад, якщо ви відправляєтеся на природу влітку, а сумки-холодильника у вас немає, то можете просто обкласти замороженими губками напої або продукти. Губки будуть як мінімум кілька годин підтримувати холодну температуру", – говориться в повідомленні.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше експерти розповіли, як правильно чистити білі кросівки.

Поділитися в Facebook
  1. /Lady