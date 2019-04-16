Народила? З'явилася суперечлива інформація про Меган Маркл

У соціальних мережах запідозрили, що герцогиня Сассекська Меган Маркл вже народила первістка, проте в Букінгемському палаці дали вичерпну відповідь.

За даними The Sun, такі чутки з'явилися після того, як вона і принц Гаррі оголосили своє рішення щодо повної відсутності публічності навколо майбутніх пологів.

"У королівських колах різного роду розмови про те, що у Меган і Гаррі вже народилася дитина. Ніхто б і не здивувався, якщо це сталося", – розповіло королівське джерело пресі, через що почався галас в мережі.

"Дров у вогонь" також підкинув пост в Instagram-акаунті Sussex Royal, де Маркл і Гаррі подякували шанувальникам за участь в благодійному зборі коштів за їхнім проханням. Вони хотіли, щоб гроші, які фанати були готові витратити на подарунки для їх первістка, були спрямовані на допомогу іншим дітям.

Колишній помічник королеви Єлизавети II Дікі Арбітер різко прокоментував чутки навколо ймовірних пологів Маркл. У студії австралійського телешоу Today Extra він порадив таблоїдам і шанувальникам "притримати коней".

Дікі Арбітер

"Якщо ви повірили в таке, вас можна переконати в чому завгодно. Ми приблизно знаємо, коли дитина має народитися. Крім того, Гаррі та Меган пояснили досить ясно, що пологи пройдуть в приватній обстановці. Ніяких попередніх повідомлень не буде, і вони повідомлять деталі, коли проведуть небагато часу з дитиною. Пологи, як уже було сказано, відбудуться в кінці квітня або на початку травня, так що ми маємо притримати коней", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.

4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.

Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, захотівши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.

А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною на сходинках. Вони відзначать цю подію тільки в колі сім'ї.

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