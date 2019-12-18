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18 грудня • оновлено в 04:01
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Наречена здивувала гостей дуже незвичайним проханням: що вона захотіла

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Наречена змусила своїх подружок прийти некрасивими на весілля, щоб вони не затьмарили її.

Як пише Lenta.ru, пост зі скріншотом листування нареченої з подружками був опублікований в закритій Facebook-спільноті "That's It, I'm Wedding Shaming", де обговорюються різні весільні курйози.

Наречена здивувала гостей дуже незвичайним проханням: що вона захотіла

The Knot

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Так, користувачка Крістал Хардер прикріпила скріншот, де наречена просить свою подругу прийти на весілля без макіяжу, не підбирати гарне вбрання і не робити зачіску.

"Я повинна бути в центрі уваги в цей день, і не хочу, щоб хтось виглядав краще за мене",пише наречена.

Повідомляється, що в коментарях користувачі розкритикували таку поведінку нареченої, заявивши, що таким чином дівчина показала свою невпевненість і справжнє обличчя.

Наречена здивувала гостей дуже незвичайним проханням: що вона захотіла

The Knot

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фото з весілля на Ямайці викликало подив у мережі. Оптична ілюзія змусила користувачів побачити дивні форми нареченої.

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Автор
Анна Міхно
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