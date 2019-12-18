Наречена здивувала гостей дуже незвичайним проханням: що вона захотіла

Наречена змусила своїх подружок прийти некрасивими на весілля, щоб вони не затьмарили її.

Як пише Lenta.ru, пост зі скріншотом листування нареченої з подружками був опублікований в закритій Facebook-спільноті "That's It, I'm Wedding Shaming", де обговорюються різні весільні курйози.

The Knot

Так, користувачка Крістал Хардер прикріпила скріншот, де наречена просить свою подругу прийти на весілля без макіяжу, не підбирати гарне вбрання і не робити зачіску.

"Я повинна бути в центрі уваги в цей день, і не хочу, щоб хтось виглядав краще за мене", – пише наречена.

Повідомляється, що в коментарях користувачі розкритикували таку поведінку нареченої, заявивши, що таким чином дівчина показала свою невпевненість і справжнє обличчя.

The Knot

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що фото з весілля на Ямайці викликало подив у мережі. Оптична ілюзія змусила користувачів побачити дивні форми нареченої.

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