"Нам ніколи не вказували!" Маркл і принц Гаррі влипли в новий скандал

Сусідам принца Гаррі та його дружини Меган Маркл роздали безпрецедентні інструкції, що забороняють спілкування з парою.

Як повідомляє The Sun, правила стосувалися близько 400 осіб – чиновників, персоналу королівського дому й обслуги маєтку – які живуть поруч із резиденцією королівської сім'ї у Frogmore House. Серед них особистий костюмер королев Анжела Келлі, няня принца Чарльза Мейбл Андерсон та інші.

Їх попросили не заводити розмову з подружжям першими. Якщо Гаррі або Меган самі почнуть розмову, можна їх привітати або по-доброму пожартувати.

Строго заборонено гладити собак Гаррі та Меган, просити показати їх маленького сина Арчі, пропонувати послуги няні.

Також усіх переконливо попросили не вказувати в якості своєї поштової адреси котедж, розташований на території маєтку.

Меган Маркл і принц Гаррі із сином The Sun

"Це незвично. Ми ніколи не чули нічого подібного. Кожен, хто живе в маєтку або працює на королівську сім'ю знає, як вести себе з повагою.

Нам ніколи не вказували, як вести себе в присутності королеви. Зазвичай вона радіє, коли люди її вітають і спілкуються з нею", – заявив один із місцевих жителів.

Frogmore House The Sun

Журналісти відзначили, що введення подібних правил є дивним, бо добрим тоном вважається поспілкуватися із сусідами при зустрічі на нейтральні теми.

"Це цілком по-британськи сказати "доброго ранку" сусідові та погладити його собаку. Королева завжди спілкується з жителями сусідніх будинків і навіть запрошує їх випити чаю в маєток.

А побажання не гладити собаку – особливо дивне. Може, Гаррі не хоче, щоб люди підходили до них і використовували своїх собак як привід для розмови", – сказано в матеріалі.

Після бурхливого обговорення правил громадськістю Букінгемський палац пояснив, що ці рекомендації придумав палацовий чиновник, не повідомивши принца Гаррі та його дружину.

"Це було спробою пояснити місцевій громаді, як вітати нових жителів маєтку і допомогти їм у будь-якій потенційну бесіді", – говорилося в заяві.

"Найголовніше, що його високість не просила, щоб це було зроблено. Ні принц, ні його дружина не мали до цього жодного відношення й навіть не знали що таке сталося", – пояснило журналістам джерело в королівському палаці.

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