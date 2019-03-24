Найтрендовіший колір весни: як і з чим носити

Відомі бренди і дизайнери визнали зелений колір одним з найголовніших трендів весни 2019 року.

OBOZREVATEL зібрав стильні образи для будь-якого приводу в зеленій палітрі, адже саме цей відтінок асоціюється з весною і пробудженням життя.

Зелений колір можна назвати універсальним, адже він і заспокоює й бадьорить, наповнює силами. Серед безлічі його відтінків легко можна знайти той, який підійде саме вам і підкреслить природну красу. Якщо немає настрою носити зелений, вигідним варіантом стануть брюки трав'яного відтінку і з м'якої бавовни. Стильним доповненням до них буде куртка-косуха зефірного кольору і білосніжні гостроносі туфлі з відкритою п'ятою. Не забудьте про легких прикрасах, сережки-гвоздики будуть до речі.

Casual образ завжди доречний і підходить як для офісу, так і для прогулянки або подорожі. Бежеві штани високої посадки і біла простора сорочка стануть чудовою базою. Варто доповнити їх тренчем з м'якої тканини приглушеного сіро-зеленого відтінку, а також додати невеликі, але ефектні сережки.

Якщо дуже захотілося свята і веселощів - варто прислухатися до своїх бажань і швидше їхати на танці. Діставайте улюблені джинси, але доповнюйте їх не базової футболкою, а чорним корсетом. Він вигідно підкреслить фігуру і не залишить ваш образ непоміченим. Атласні мюлі з перловим декором і великі окуляри додадуть яскравості і сміливості.

Щомісяця варто тішити себе красивими виходами і відвідинами красивих музеїв, галерей або театрів. Для такого вечора доречним буде плаття-футляр до коліна з декорованого лінією плечей в парі з високими атласними чобітьми чорнильного відтінку. Вбереже від холоду пальто на запах пісочного кольору, переважно лаконічного крою.

З настанням тепла можна відмовитися від вовняних светрів і щільних костюмів на користь шовкової спідниці-олівець і топа цегельного відтінку. Вибирайте жіночні туфлі з декорованими підборами і масивну сумку.

Весна вселяє в кожну дівчину безмежну радість і щастя хоча б тому, що можна носити сукні кожен день, не побоюючись холоду. Сукня-сорочка максі довжини може виглядати дуже стильно, якщо додати до нього черевики в ковбойському стилі і об'ємний светр. Такий лук підійде для сімейного святкування або Дня народження. Варто додати також невелику прикрасу в волосся.

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