Найкрасивіша жінка без макіяжу: топ найнесподіваніших фото Белли Хадід

Найнесподіваніші фото американської моделі палестинського походження Белли Хадід, яка нещодавно була визнана найкрасивішою жінкою.

Західним папараці вдається досить часто підловити Беллу поза подіумом. І на знімках молодша з сестер Хадід не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях.

Белла Хадід Daily Mail

Без макіяжу, укладки і в звичайному одязі - в цій дівчині не завжди вдається впізнати одну з найбільш високооплачуваних моделей світу. Правда, більшість шанувальників все одно відзначають, що і без макіяжу Хадід виглядає прекрасно.

Белла Хадід postila.ru

Найнесподіваніші фото Белли Хадід.

Белла Хадід Getty Images

Белла Хадід Getty Images

Белла Хадід Хочу.ua

Белла Хадід lifeinsta.ru

Белла Хадід Cosmo.ru

Белла Хадід PeopleTalk

Белла Хадід StyleCaster

Белла Хадід LEGION-MEDIA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, провівши фурор ексцентричним вбранням, який вся увага публіки привертав до сідниць моделі.

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