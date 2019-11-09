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9 листопада • оновлено в 13:05
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Найкрасивіша жінка без макіяжу: топ найнесподіваніших фото Белли Хадід

1.9т Читати матеріал російською

Найнесподіваніші фото американської моделі палестинського походження Белли Хадід, яка нещодавно була визнана найкрасивішою жінкою.

Західним папараці вдається досить часто підловити Беллу поза подіумом. І на знімках молодша з сестер Хадід не завжди виглядає так само ефектно, як і на фотографіях у власному Instagram або професійних фотосесіях.

Белла Хадід

Белла Хадід

Daily Mail

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Без макіяжу, укладки і в звичайному одязі - в цій дівчині не завжди вдається впізнати одну з найбільш високооплачуваних моделей світу. Правда, більшість шанувальників все одно відзначають, що і без макіяжу Хадід виглядає прекрасно.

Белла Хадід

Белла Хадід

postila.ru

Найнесподіваніші фото Белли Хадід.

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty Images

Белла Хадід

Белла Хадід

Getty Images

Белла Хадід

Белла Хадід

Хочу.ua

Белла Хадід

Белла Хадід

lifeinsta.ru

Белла Хадід

Белла Хадід

Cosmo.ru

Белла Хадід

Белла Хадід

PeopleTalk

Белла Хадід

Белла Хадід

StyleCaster

Белла Хадід

Белла Хадід

LEGION-MEDIA

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Хадід відкривала показ Mugler на Тижні моди в Парижі, провівши фурор ексцентричним вбранням, який вся увага публіки привертав до сідниць моделі.

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Особа
Белла Хадід
Місце
США
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Комментарии на сайте не модерированы
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Если это самая красивая то какая же тогда не красивая я даже боюсь представить если ЭТО самая красивая))))))))
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