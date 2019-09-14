"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом

Дружина президента України Олена Зеленська виступила на форумі YES в Києві і захопила українців своїм виглядом.

"Це був особливий день, повний хвилювання, адже сьогодні відбулося мій перший публічний виступ як дружини президента. Щаслива, що моя перша аудиторія - саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів в рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування і цікаві запитання. Мала можливість поділитися своєю історією, своїм розумінням щастя і майбутніми ініціативами. Далі - більше!" - зазначила вона в Instagram.

Також Зеленська опублікувала фотографії з заходу, на які користувачі відреагували із захопленням.

Олена Зеленська Instagram Зеленської

Олена Зеленська Instagram Зеленської

Олена Зеленська Instagram Зеленської

"Красива перша леді", "Прекрасна", "Ви ідеальна", "Вам йде білий", "Найкрасивіша в світі", - прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська на форумі розповіла, що планує займатися здоров'ям майбутніх поколінь і підтримкою спорту.

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