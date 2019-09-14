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14 вересня • оновлено в 11:43
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/ Жіночий журнал

"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом

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Дружина президента України Олена Зеленська виступила на форумі YES в Києві і захопила українців своїм виглядом.

"Це був особливий день, повний хвилювання, адже сьогодні відбулося мій перший публічний виступ як дружини президента. Щаслива, що моя перша аудиторія - саме українська молодь, учасники Форуму молодих лідерів в рамках YES. Вдячна їм за щире спілкування і цікаві запитання. Мала можливість поділитися своєю історією, своїм розумінням щастя і майбутніми ініціативами. Далі - більше!" - зазначила вона в Instagram.

Також Зеленська опублікувала фотографії з заходу, на які користувачі відреагували із захопленням.

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Instagram Зеленської

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Instagram Зеленської

Олена Зеленська

Олена Зеленська

Instagram Зеленської

"Красива перша леді", "Прекрасна", "Ви ідеальна", "Вам йде білий", "Найкрасивіша в світі", - прокоментували вони.

"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом
Новини
"Моя перша леді!" Зеленський захопив мережу ніжним фото з дружиною
"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом
"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом
"Найкрасивіша в світі!" Зеленська захопила мережу своїм видом

Як повідомляв OBOZREVATEL, Зеленська на форумі розповіла, що планує займатися здоров'ям майбутніх поколінь і підтримкою спорту.

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Особа
Олена Зеленська
Місце
Україна
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Serov Oleg
Serov Oleg
для свидопит.аров самые красивые- степова,воронянская,кудренко,соколова и прочие лахудры...
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