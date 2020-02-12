Модель-"копія" Кардаш`ян оголилася і похвалилася пишними сідницями: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників відвертим фото в білизні.

Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона продемонструвала свою пишну "п'яту точку".

Демі Роуз Фото: instagram/demirose

"На день Валентина?" – запитала модель у підписників.

Демі Роуз у відвертій білизні Фото: instagram/demirose

Шанувальники традиційно засипали модель компліментами, зазначивши, що вона "неймовірно виглядає".

"Ти така гарна", "Гаряча", "Ти виглядаєш неймовірно, дорога", "Мрія на день Валентина", – написали люди.

Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.

Демі Роуз сексуально позує на камеру Фото: instagram/demirose

Демі Роуз в пікантній фотосесії Фото: instagram/demirose

Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку" Фото: instagram/demirose

Спокуслива Демі Роуз Фото: instagram/demirose

Демі Роуз оголила груди Фото: instagram/demirose

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.

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