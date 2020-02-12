Модель-"копія" Кардаш`ян оголилася і похвалилася пишними сідницями: гаряче фото

Британська супермодель Демі Роуз, яку таблоїди прозвали молодою копією Кім Кардаш`ян, вразила шанувальників відвертим фото в білизні.
Так, відповідний знімок зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На ньому вона продемонструвала свою пишну "п'яту точку".
Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
"На день Валентина?" – запитала модель у підписників.
Демі Роуз у відвертій білизні
Фото: instagram/demirose
Шанувальники традиційно засипали модель компліментами, зазначивши, що вона "неймовірно виглядає".
"Ти така гарна", "Гаряча", "Ти виглядаєш неймовірно, дорога", "Мрія на день Валентина", – написали люди.
Пропонуємо подивитися й на інші відверті фото Демі Роуз, якими вона останнім часом дивувала шанувальників в мережі.
Демі Роуз сексуально позує на камеру
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз в пікантній фотосесії
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз продемонструвала "п'яту точку"
Фото: instagram/demirose
Спокуслива Демі Роуз
Фото: instagram/demirose
Демі Роуз оголила груди
Фото: instagram/demirose
Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно Роуз позувала в крихітному купальнику, який ледь прикрив її груди. Вона часто тішить фанатів пікантними кадрами, практично не залишаючи можливості для уяви.
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