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20 березня • оновлено в 17:00
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Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі Хадід і Кайі Гербер. Фото

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Експертка моди Сіобхан О`Коннор розповіла, як виглядати стильно в одязі з деніму, який був популярний в 90-х.

Вона заявила, що варто брати приклад з моделей Белли Хадід і Кайі Гербер, які у 2020 році неодноразово з'являлися в образах, які повністю складалися з джинсових речей. Про це О`Коннор написала в матеріалі, який був опублікований виданням The Sun.

Белла Хадід

Белла Хадід

Фото: pinterest.com

Кайя Гербер

Кайя Гербер

Фото: pinterest.com

До речі, експертка моди продемонструвала кілька образів, які представляють цей тренд. На одному з розміщених фото вона позувала в джинсовому комбінезоні бренду H&M і білих кедах. Її також сфотографували в сорочці з деніму Pretty Little Thing і джинсах River Island.

Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі зірок. Фото

Фото: thesun.co.uk

Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі зірок. Фото

Фото: thesun.co.uk

Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі зірок. Фото

Фото: thesun.co.uk

Крім цього, дівчина позувала в джинсовому піджаку з H&M і плащі з деніму марки Topshop.

Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі зірок. Фото

Фото: thesun.co.uk

Раніше OBOZREVATEL розповів, які сукні будуть в моді навесні 2020. До речі, стилісти рекомендують обирати романтичні фасони з рухомих тканин.

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Автор
Крістіна Долматова
Особи
Кайя Гербер Белла Хадід
Тег
Мода
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