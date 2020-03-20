Мода 90-х: як виглядати стильно в улюбленому одязі зірок. Фото

Експертка моди Сіобхан О`Коннор розповіла, як виглядати стильно в одязі з деніму, який був популярний в 90-х.

Вона заявила, що варто брати приклад з моделей Белли Хадід і Кайі Гербер, які у 2020 році неодноразово з'являлися в образах, які повністю складалися з джинсових речей. Про це О`Коннор написала в матеріалі, який був опублікований виданням The Sun.

Белла Хадід Фото: pinterest.com

Кайя Гербер Фото: pinterest.com

До речі, експертка моди продемонструвала кілька образів, які представляють цей тренд. На одному з розміщених фото вона позувала в джинсовому комбінезоні бренду H&M і білих кедах. Її також сфотографували в сорочці з деніму Pretty Little Thing і джинсах River Island.

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Фото: thesun.co.uk

Крім цього, дівчина позувала в джинсовому піджаку з H&M і плащі з деніму марки Topshop.

Фото: thesun.co.uk

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