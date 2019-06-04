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/Жіночий журнал

Міс Москва 2015 народила спадкоємця королю Малайзії: перше фото малюка

2.3тЧитати матеріал російською

Російська модель, володарка титулу "Міс Москва – 2015" Оксана Воєводіна народила королю Малайзії Мухаммаду V спадкоємця.

Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, показавши всьому світу маленькі ніжки новонародженого сина.

"21 травня 2019 року – день, коли моє життя розділилася на "до" і "після". Все, що мені розповідали про зміни, що відбуваються з жінкою після народження малюка – чиста правда. Ця любов – особлива. Ці почуття – абсолютно нові. Я вдячна чоловікові за нашого сина. Тепер нас троє", – написала Воєводіна.

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Вона також розповіла, що хлопчика і спадкоємця короля Малайзії назвали Тенку Ісмаїл Леон Петра Бін Тенку Мухаммад V Фаріс Петра.

21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after". Everything that I was told about the changes occurring with a woman after the birth of a baby is true . This love is special. These feelings are completely new. I am greatful to Allah and my husband for our son . Now there are three of us. Thank you for choosing our family, Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra 21.05.2019- день, коли моє життя розділилася на "до" і "після". Все, що мені розповідали про зміни, що відбуваються з жінкою після народження малюка - чиста правда. Ця любов-особлива. Ці почуття-зовсім нові. Я вдячна Богові і чоловікові за нашого сина. Тепер нас троє. Спасибі за те, що вибрав нашу сім'ю, Тенков Ісмаїл Леон Петра Бін Тенков Мухаммад V Фаріс Петра

Публікація від Rihana Oksana Petra (@rihanapetra)

Також раніше Воєводіна надала серію знімком, які були зроблені під час вагітності. Вона показувала шанувальникам великий животик, порадувавши звісткою, що стане мамою.

Оксана Воєводіна під час вагітності

Оксана Воєводіна під час вагітності

Instagram @ rihanapetra

Оксана Воєводіна

Оксана Воєводіна

Instagram @ rihanapetra

Мухаммад V і Оксана Воєводіна - весілля

Мухаммад V і Оксана Воєводіна - весілля

Instagram @ rihanapetra

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Муххамеда V з Воєводіною відбулась 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

Взимку 2019 року в мережі з'явилася суперечлива інформація про те, що вони збираються розлучатися. Хоча батько Воєводіної назвав такі дані маренням.

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Малайзія
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