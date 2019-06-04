Міс Москва 2015 народила спадкоємця королю Малайзії: перше фото малюка

Російська модель, володарка титулу "Міс Москва – 2015" Оксана Воєводіна народила королю Малайзії Мухаммаду V спадкоємця.
Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, показавши всьому світу маленькі ніжки новонародженого сина.
"21 травня 2019 року – день, коли моє життя розділилася на "до" і "після". Все, що мені розповідали про зміни, що відбуваються з жінкою після народження малюка – чиста правда. Ця любов – особлива. Ці почуття – абсолютно нові. Я вдячна чоловікові за нашого сина. Тепер нас троє", – написала Воєводіна.
Вона також розповіла, що хлопчика і спадкоємця короля Малайзії назвали Тенку Ісмаїл Леон Петра Бін Тенку Мухаммад V Фаріс Петра.
21 May 2019 - the Day, when my life was divided into "before" and "after". Everything that I was told about the changes occurring with a woman after the birth of a baby is true . This love is special. These feelings are completely new. I am greatful to Allah and my husband for our son . Now there are three of us. Thank you for choosing our family, Tengku Ismail Leon Petra Bin Tengku Muhammad V Faris Petra 21.05.2019- день, коли моє життя розділилася на "до" і "після". Все, що мені розповідали про зміни, що відбуваються з жінкою після народження малюка - чиста правда. Ця любов-особлива. Ці почуття-зовсім нові. Я вдячна Богові і чоловікові за нашого сина. Тепер нас троє. Спасибі за те, що вибрав нашу сім'ю, Тенков Ісмаїл Леон Петра Бін Тенков Мухаммад V Фаріс Петра
Також раніше Воєводіна надала серію знімком, які були зроблені під час вагітності. Вона показувала шанувальникам великий животик, порадувавши звісткою, що стане мамою.
Оксана Воєводіна під час вагітності
Instagram @ rihanapetra
Оксана Воєводіна
Instagram @ rihanapetra
Мухаммад V і Оксана Воєводіна - весілля
Instagram @ rihanapetra
Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Муххамеда V з Воєводіною відбулась 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.
Взимку 2019 року в мережі з'явилася суперечлива інформація про те, що вони збираються розлучатися. Хоча батько Воєводіної назвав такі дані маренням.
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