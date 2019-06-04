Міс Москва 2015 народила спадкоємця королю Малайзії: перше фото малюка

Російська модель, володарка титулу "Міс Москва – 2015" Оксана Воєводіна народила королю Малайзії Мухаммаду V спадкоємця.

Радісною новиною вона поділилася на своїй сторінці в Instagram, показавши всьому світу маленькі ніжки новонародженого сина.

"21 травня 2019 року – день, коли моє життя розділилася на "до" і "після". Все, що мені розповідали про зміни, що відбуваються з жінкою після народження малюка – чиста правда. Ця любов – особлива. Ці почуття – абсолютно нові. Я вдячна чоловікові за нашого сина. Тепер нас троє", – написала Воєводіна.

Вона також розповіла, що хлопчика і спадкоємця короля Малайзії назвали Тенку Ісмаїл Леон Петра Бін Тенку Мухаммад V Фаріс Петра.

Також раніше Воєводіна надала серію знімком, які були зроблені під час вагітності. Вона показувала шанувальникам великий животик, порадувавши звісткою, що стане мамою.

Оксана Воєводіна під час вагітності Instagram @ rihanapetra

Оксана Воєводіна Instagram @ rihanapetra

Мухаммад V і Оксана Воєводіна - весілля Instagram @ rihanapetra

Як повідомляв OBOZREVATEL, розкішне весілля Султана Муххамеда V з Воєводіною відбулась 22 листопада 2018 року на Рубльовці в Росії, після чого королівська пара опублікувала фотографії з церемонії.

Взимку 2019 року в мережі з'явилася суперечлива інформація про те, що вони збираються розлучатися. Хоча батько Воєводіної назвав такі дані маренням.

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