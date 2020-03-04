Михайло Вербицький народився 205 років тому: як сільський священик створив гімн України

Михайло Вербицький, автор мелодії державного гімну України, народився 205 років тому – 4 березня 1815-го. Його називали духовним композитором і творцем хорового стилю в Галичині, при цьому сам Вербицький вів скромне життя сільського священика.

Як і ким було створено один з головних символів сучасної України – в матеріалі OBOZREVATEL.

Михайло Вербицький wikipedia

Хто такий Михайло Вербицький

Михайло Вербицький народився в селі Яворнік-Руськи, неподалік від польського міста Перемишля. З 10 років, після смерті батька, Вербицького виховував далекий родич – єпископ Іван Снігурський.

У Перемишлі Вербицький закінчив гімназію і музичну школу при греко-католицькому храмі. Співав в кафедральному хорі, а пізніше відправився до Львова, де вивчився в духовній семінарії. У 1850 році Михайла Вербицького було висвячено в сан священика, а через шість років отримав парафію в селі Млини, на Яворівщині.

Михайло Вербицький і гімн України depo.ua

З композицій Михайла Вербицького, що збереглися, відомо 30 світських хорових робіт, 37 священних хорових робіт, десять романсів, десять аранжувань народних пісень, 18 оркестрових робіт (з них – дев'ять симфоній), музичний супровід до 12 спектаклів і 15 окремих робіт для різних інструментів. Сучасники Вербицького захоплювалися такими творами, як "Іже херувими", "Дай дичину", "Уклін", "Де Дніпро наш" і "Заповіт".

Композитор був двічі одружений. На жаль, обидві його дружини і одна дочка померли, тому двох синів Вербицький виховував сам. В останні роки свого життя Вербицький займався викладацькою роботою. Помер він 7 грудня 1870 року в віці 55 років.

Гімн України

У 1863 році, у львівському журналі "Мета" було опубліковано вірш Павла Чубинського "Ще не вмерла Україна". Цей текст настільки сподобався Вербицькому, що він вирішив покласти його на музику. Спочатку він адаптував цей вірш під пісню-соло, яку виконав у Перемишлі на зборах місцевої гімназійної "Громади", а пізніше переробив пісню на хоровий варіант.

Перше публічне виконання "Ще не вмерла Україна..." відбулося 10 березня 1865 року в Перемишлі, під час першого в Західній Україні шевченківського концерту. У 1917 році "Ще не вмерла Україна" стала одним з гімнів УНР. І лише 6 березня 2003 року перший куплет і приспів цієї пісні, покладені на музику Вербицького, були офіційно затверджені як державний гімн України.

Вшанування пам'яті Михайла Вербицького

На могилі Михайла Вербицького в Млинах побудовано каплицю-пантеон. У Львові зведено пам'ятник на честь композитора, до якого щорічно приносять квіти. На честь Михайла Вербицького названо вулиці в низці українських міст, наприклад, в Броварах.

Каплиця і могила Михайла Вербицького wikipedia

Пам'ятник Михайлу Вербицькому у Львові День

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