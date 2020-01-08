Міддлтон зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма: як трапився конфуз

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон відвідала недільну службу в церкві в Сандрінгемі, де зіткнулася з "коханкою" принца Вільяма Роуз Ханбері.

Як передає The Sun, конфуз трапився під час першого виходу Кейт і Вільяма в цьому році.

Кейт Міддлтон і принц Вільям Getty

Так повідомляється, що Міддлтон трималася впевнено. Герцогиня взяла під руку свого чоловіка і з гордо піднятою головою пройшла повз екс-подругу. Сам принц навіть не подивився на Роуз.

Кейт Міддлтон Getty

А ось Ханбері, передає видання, на відміну від Кейт і Вільяма, відчувала себе напружено і постійно озиралася.

Роуз Ханбері Getty

Роуз Ханбері Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL, недавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

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