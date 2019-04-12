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Міддлтон стане королевою Британії: оприлюднені сенсаційні дані

2.1тЧитати матеріал російською

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон стане наступною королевою Великобританії.

Таку заяву зробила дослідниця королівської сім'ї Ребекка Лонг в інтерв'ю інформаційному порталу Us Weekly. Так, за її словами, поява Кейт разом з Єлизаветою II в Королівському коледжі Лондона в середині березня — доказ, що королева готує собі наступницю.

"Кейт потроху бере на себе нові зобов'язання за останні роки, щоб не вдарити в бруд обличчям, коли прийде час. Вільям і Кейт — улюблені народом члени королівської сім'ї, люди були б раді побачити їх на троні", — пояснила експерт.

Міддлтон стане королевою Британії: оприлюднені сенсаційні дані

Кейт Міддлтон

Фото: cheatsheet.com

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Також наголошується, що близьке до королівської сім'ї джерело заявило, що 92-річна королева "взяла Кейт під крило".

"Вони удвох часто годинами розмовляють про королівське життя і майбутнє монархії. Кейт довго йшла до того статусу, яким володіє на сьогодні. Але вона готова", — додав він.

Міддлтон стане королевою Британії: оприлюднені сенсаційні дані

Кейт Міддлтон і Єлизавета II

Фото: news.online.ua

Нагадаємо, що чоловік Кейт Міддлтон принц Вільям займає друге місце в черзі престолонаступництва слідом за своїм батьком принцом Чарльзом. Однак останній не користується великою любов'ю у населення, як і його дружина Камілла.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше західні ЗМІ повідомили про те, що британський принц Вільям зрадив Кейт Міддлтон з її близькою подругою. Представники принца все заперечують.

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