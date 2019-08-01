Поки Маркл вдома: принц Гарі відірвався на секретній гулянці мільярдерів

Герцогиня Кембриджська Кейт Міддлтон і принц Вільям стали почесними гостями на щорічній події Google Camp, відомій як секретний зліт мільйонерів і зірок.

Як повідомляє Daily Mail, захід проходив на острові Сицилія в Італії. Зазначається, що зняти герцогів папараці так і не вдалося, адже захід славиться своєю абсолютною секретністю.

Кейт Міддлтон і принц Вільям

"Весь персонал готелю і охорона підписують угоду про нерозголошення. Тому ніхто не може розповісти, що ж саме відбувається за закритими дверима комплексу. Також учасників просять не публікувати в соцмережах фото або відео, зняті на Google Camp", — кажуть інсайдери.

Відомо лише, що на території, де проходила закрита вечірка, було поле для гри в гольф, кілька яхт для прогулянок по морю, спа-комплекс, закритий пляж і тенісний корт. Також, за словами видання, разом з герцогинею Кембриджською і принцом на Сицилію на захід прилетіли Том Круз, Гаррі Стайлз, Леонардо ДіКапріо, Бредлі Купер, Орландо Блум, Кеті Перрі, Пріянка Чопра та інші зірки.

Леонардо ДіКапріо і Бредлі Купер Фото: kino-teatr.ru

Як повідомляв OBOZREVATEL, нещодавно таблоїди писали, що у принца Вільяма був роман на стороні з подругою Кейт Міддлтон Роуз Ханбері в період третьої вагітності дружини. Представники королівської сім'ї ігнорували чутки, але пізніше спростували домисли.

Герцогиня Кембриджська серйозно посварилася після чуток про зраду Вільяма з однією зі своїх найкращих подруг — 35-річною Роуз Ханбері. Причина сварки між подругами тоді не розкривалася.

Пізніше Кейт Міддлтон і передбачувана коханка принца вперше зустрілися на світському заході. Детальніше про те, що трапилося, читайте за цим посиланням.

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