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/Жіночий журнал

Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл 8 червня вперше після народження свого первістка Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора від принца Гаррі вийшла на офіційний захід.

Вона разом з усією монаршою родиною вийшла в світ на честь офіційного святкування дня народження королеви Єлизавети II.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Новини
Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Маркл разом з принцом Гаррі, Кейт Міддлтон, Каміллою Паркер-Боулз їхали в одній кареті. Вона вбралася в стильний капелюшок, сукню і кардиган Givenchy в тон. Образ прикрашав маленький клатч і невеликі сережки. З Міддлтон вони сиділи один проти одного і обмінювалися ввічливими посмішками.

Меган Маркл, принц Гаррі і спина Кейт Міддлтон

Меган Маркл, принц Гаррі і спина Кейт Міддлтон

Варто зазначити, що у Єлизавети II день народження відзначався в два етапи ще з 1748 року. Вона вибрала другу суботу червня для проведення параду на честь свята, на який з'їжджається вся королівська родина. А офіційний день народження у неї бук 21 квітня 2019 року.

Меган Маркл, Камілла Паркер-Боулз і Кейт Міддлтон

Меган Маркл, Камілла Паркер-Боулз і Кейт Міддлтон

Королівська родина

Королівська родина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Меган Марклпринц ГарріЄлизавета IIКейт Міддлтон
Місце
Великобританія
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