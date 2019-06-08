Меган Маркл вперше з'явилася на публіці після народження дитини

Герцогиня Сассекська Меган Маркл 8 червня вперше після народження свого первістка Арчі Харрісона Маунтбеттен-Віндзора від принца Гаррі вийшла на офіційний захід.

Вона разом з усією монаршою родиною вийшла в світ на честь офіційного святкування дня народження королеви Єлизавети II.

Меган Маркл і принц Гаррі

Новини Кейт Міддлтон змусила Меган Маркл покинути Великобританію

Маркл разом з принцом Гаррі, Кейт Міддлтон, Каміллою Паркер-Боулз їхали в одній кареті. Вона вбралася в стильний капелюшок, сукню і кардиган Givenchy в тон. Образ прикрашав маленький клатч і невеликі сережки. З Міддлтон вони сиділи один проти одного і обмінювалися ввічливими посмішками.

Меган Маркл, принц Гаррі і спина Кейт Міддлтон

Варто зазначити, що у Єлизавети II день народження відзначався в два етапи ще з 1748 року. Вона вибрала другу суботу червня для проведення параду на честь свята, на який з'їжджається вся королівська родина. А офіційний день народження у неї бук 21 квітня 2019 року.

Меган Маркл, Камілла Паркер-Боулз і Кейт Міддлтон

Королівська родина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року біля принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі спадкоємцем престолу і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

8 травня Меган і Гаррі показали новонародженого публіці, коли герцогиню Сассекську доставили з лікарні в резиденцію.

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