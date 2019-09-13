Меган Маркл вийшла з декрету: фото герцогині до і після пологів

Герцогиня Сассекська Меган Маркл повернулася до своїх обов'язків через чотири місяці після народження первістка, сина Арчі.

Так, вона відвідала запуск колекції одягу від організації Smart Works, покровительницею якої є. Маркл прибула на презентацію в білій блузі й чорних штанах, а на її зап'ясті сяяв браслет, який раніше належав принцесі Діані (фото герцогині до і після пологів дивіться нижче).

Меган Маркл

Меган Маркл до і після пологів

Зазначимо, що мета Smart Works — забезпечити нужденних безробітних жінок стильним одягом, що додає їм упевненість в собі. Клієнткам призначають зустріч зі стилістом, підбирають ідеальний образ і морально готують до майбутньої співбесіди. ⠀

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Меган Маркл

Як повідомляв OBOZREVATEL:

6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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