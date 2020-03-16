Меган Маркл відмовилася зніматися в кіно: що сталося

Дружина принца Гаррі Меган Маркл не планує повертатися в кіноіндустрію.

Так, за словами джерел, наближених до Маркл, вона швидше відкриє власну кінокомпанію. Про це повідомляє видання Mirror.

Меган Маркл

"Меган абсолютно не зацікавлена в тому, щоб знову грати. Вона не збирається бути героїнею Marvel або принцесою Діснея – нічого з цього. Це повністю суперечить їхнім з Гаррі планам. Адже вони зараз близькі до підписання багатомільйонної угоди з компанією Netflix", – розповіло джерело.

Принц Гаррі та Меган Маркл

Крім того, за словами інсайдерів, Меган намагається якомога уважніше ставитися до свого сина Арчі та оберігати його від неприємностей, оскільки недавно коронавірус заразив її близьку подругу Софі Трюдо.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кейт Міддлтон проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби в Вестмінстерському абатстві, присвяченій Дню Співдружності.

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