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17 березня • оновлено в 15:24
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Меган Маркл відмовилася виконувати останню волю батька

1.5т
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Дружина принца Гаррі Меган Маркл відмовляється виконати останню волю свого батька Томаса побачити онука Арчі перед смертю.

Так, про це виданню Daily Mail повідомив 54-річний брат Меган – Томас-молодший. За словами чоловіка, його сестрі потрібно "злізти з високого коня", зателефонувати батькові та самій зробити перший крок до примирення.

Меган Маркл

Меган Маркл

"Передсмертне бажання батька, як він сказав мені по телефону, полягає в тому, щоб помиритися з донькою і побачити Арчі. Він хоче, щоб Меган повернулася в його життя. Але я вважаю, що їй потрібно злізти з високого коня і самій зателефонувати батькові, виконати його останню волю. Адже саме завдяки йому вона має зараз все, що у неї є... Він зараз спантеличений і тепер засмучений через ситуацію, що склалася між ними", – заявив брат Маркл.

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Меган Маркл і принц Гаррі з сином Арчі

Фото: dailymail.co.uk

До речі, стан здоров'я Томаса-старшого залишає бажати кращого і йому, можливо, залишилося жити не так довго.

Меган Маркл з батьком Томасом

Меган Маркл з батьком Томасом

Фото: dailymail.co.uk

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше батько Меган Маркл Томас публічно розкритикував доньку і принца Гаррі.

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Автор
Крістіна Долматова
Особа
Меган Маркл
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