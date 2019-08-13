Меган Маркл посварила принца Гаррі з друзями: з'явилися подробиці

У мережі спливла інформація про те, що більшість друзів принца Гаррі перестали йти на контакт з ним.

Як повідомляє Daily Mail, все це через його дружину, герцогиню Сассекську Меган Маркл. За словами видання, друзям принца Гаррі не подобається той факт, що Меган зовсім не дотримується британського етикету.

Принц Гаррі і Меган Маркл

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Так, існує традиція, що при запрошенні на вечерю сімейні пари повинні сидіти порізно на різних кінцях столів, щоб мати можливість поспілкуватися з іншими гостями. Меган же завжди сідає поруч з чоловіком, що сильно дратує британців.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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