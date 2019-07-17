Меган Маркл почала втрачати волосся: в чому причина

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка любила розпускати волосся, відтепер робить пучок або кінський хвіст.
Перукар Джеймс Джонсон пояснив це тим, що її волосся було пошкоджене під час вагітності, і така укладка запобіжить подальшому випаданню. Про це повідомляє Daily Mail.
Меган Маркл
"Під час вагітності цикл зростання і випадання волосся зупиняється, тому після пологів різко випадає волосся. Така укладка запобіжить подальшому випаданню. Крім того, Маркл критикували за "неохайний пучок". Можливо, вона намагається створити елегантний образ, щоб змусити мовчати хейтерів", — прокоментував Джонсон.
Меган Маркл
Меган Маркл і Кейт Міддлтон
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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