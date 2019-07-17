Меган Маркл почала втрачати волосся: в чому причина

Герцогиня Сассекська Меган Маркл, яка любила розпускати волосся, відтепер робить пучок або кінський хвіст.

Перукар Джеймс Джонсон пояснив це тим, що її волосся було пошкоджене під час вагітності, і така укладка запобіжить подальшому випаданню. Про це повідомляє Daily Mail.

Меган Маркл

"Під час вагітності цикл зростання і випадання волосся зупиняється, тому після пологів різко випадає волосся. Така укладка запобіжить подальшому випаданню. Крім того, Маркл критикували за "неохайний пучок". Можливо, вона намагається створити елегантний образ, щоб змусити мовчати хейтерів", — прокоментував Джонсон.

Меган Маркл

Меган Маркл і Кейт Міддлтон

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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