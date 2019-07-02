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"У мене тепер нова сім'я": Маркл відмовилася від рідних

1.7тЧитати матеріал російською

Герцогиня Сассекському Меган Маркл не допустить спілкування батька і його родичів зі своїм новонародженим сином Арчі.

Екс-актриса Маркл познайомила свого сина з усіма членами королівської британської сім'ї чоловіка і тільки зі своєю матір'ю Дорією Рагланд. Не допущені до спілкування зі спадкоємцем всі родичі актриси, в тому числі і її батько, через постійні докори на її адресу, повідомляє Dailymail.

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Меган вважає, що в її житті зараз немає місця для них. У неї тепер власна сім'я, в яку входять Гаррі, її чарівний новонароджений син. Вона дуже чітко дала зрозуміти, що хоче для Арчі тільки позитивного впливу.

Шанси на возз'єднання Меган з родичами з боку батька мінімальні, а батька їй зараз замінив принц Чарльз, якого вона вважає людиною з твердими переконаннями і чіткими моральними засадами, пише британська преса.

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Сам Томас Маркл, за даними ЗМІ, деякий час назад знову намагався налагодити контакт з дочкою. Після того, як вона не відповіла йому, чоловік відкрито заявив, що відчуває себе зрадженим.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Меган Маркл
Місце
Великобританія
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