Меган Маркл найняла для сина незвичайну няню: подробиці

Герцогиня Сассекська Меган Маркл найняла для свого сина Арчі третю няню за три місяці.

Як повідомляє The Sun, папараці вдалося зробити знімки нової помічниці — нею стала темношкіра жінка.

За словами видання, це перша в історії сучасної королівської сім'ї темношкіра няня. Сама герцогиня дуже задоволена новою робітницею і називає її "подарунком, посланим Богом" і високо цінує за професійні якості. Однак Маркл все ж більшу частину турбот про малюка бере на себе.

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі Фото: instagram / theroyalfamily

Також наголошується, що жінка відмінно вписалася в сім'ю, прекрасно управляється з Арчі і обожнює хлопчика. Принц Гаррі і Меган навіть збираються взяти її з собою в турне по країнах Африки, в яке вони разом з дитиною збираються відправитися наступного місяця.

Нова няня сина Меган Маркл Арчі Фото: MEGA

Як повідомляв OBOZREVATEL :

6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.

Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.

Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.

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