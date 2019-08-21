Меган Маркл найняла для сина незвичайну няню: подробиці

Герцогиня Сассекська Меган Маркл найняла для свого сина Арчі третю няню за три місяці.
Як повідомляє The Sun, папараці вдалося зробити знімки нової помічниці — нею стала темношкіра жінка.
За словами видання, це перша в історії сучасної королівської сім'ї темношкіра няня. Сама герцогиня дуже задоволена новою робітницею і називає її "подарунком, посланим Богом" і високо цінує за професійні якості. Однак Маркл все ж більшу частину турбот про малюка бере на себе.
Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі
Фото: instagram / theroyalfamily
Також наголошується, що жінка відмінно вписалася в сім'ю, прекрасно управляється з Арчі і обожнює хлопчика. Принц Гаррі і Меган навіть збираються взяти її з собою в турне по країнах Африки, в яке вони разом з дитиною збираються відправитися наступного місяця.
Нова няня сина Меган Маркл Арчі
Фото: MEGA
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року в принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц відразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримає титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
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