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Меган Маркл найняла для сина незвичайну няню: подробиці

1.2т Читати матеріал російською

Герцогиня Сассекська Меган Маркл найняла для свого сина Арчі третю няню за три місяці.

Як повідомляє The Sun, папараці вдалося зробити знімки нової помічниці — нею стала темношкіра жінка.

За словами видання, це перша в історії сучасної королівської сім'ї темношкіра няня. Сама герцогиня дуже задоволена новою робітницею і називає її "подарунком, посланим Богом" і високо цінує за професійні якості. Однак Маркл все ж більшу частину турбот про малюка бере на себе.

Меган Маркл найняла для сина незвичайну няню: подробиці

Меган Маркл і принц Гаррі разом з сином Арчі

Фото: instagram / theroyalfamily

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Також наголошується, що жінка відмінно вписалася в сім'ю, прекрасно управляється з Арчі і обожнює хлопчика. Принц Гаррі і Меган навіть збираються взяти її з собою в турне по країнах Африки, в яке вони разом з дитиною збираються відправитися наступного місяця.

Меган Маркл найняла для сина незвичайну няню: подробиці

Нова няня сина Меган Маркл Арчі

Фото: MEGA

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Меган Маркл
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