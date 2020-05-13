Меган Маркл і принц Гаррі були змушені піти з сім'ї: в Британії намітилася інформаційна бомба

У серпні цього року в друк вийде біографічна книга про принца Гаррі та Меган Марк, яка може "представити королівську сім'ю в новому світлі".

Про це повідомляє Huffington Post Canada. За словами видання, книга під назвою "У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї" націлена на те, щоб розвіяти багато чуток та хибних думок, що оточили пару з усіх боків. А також пояснити, чому Маркл та її чоловік змушені були піти з сім'ї.

Обладинака книги "У пошуках свободи: Гаррі, Меган і створення сучасної королівської сім'ї" Фото: dailymail.co.uk

Близькі до герцогині Сассекської джерела повідомили журналістам, що їй не терпиться дочекатися публікації книги.

"Меган хоче, щоб люди зрозуміли, що її життя ніколи не було казкою. Вона мріє, щоб всі зрозуміли, яка вона насправді. Хоче зруйнувати образ вимогливої діви, яка нібито була груба зі слугами й мріяла про владу та славу. А також розкрити всю правду, щоб пояснити, чому у неї та її чоловіка не було іншого виходу, крім як відмовитися від королівських привілеїв", – розповіли джерела.

Єлизавета II, Меган Маркл і принц Гаррі Фото: dailymail.co.uk

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