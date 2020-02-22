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22 лютого • оновлено в 04:28
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Масниця-2020: кому не можна їсти млинці

1.4т
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Лікар-ендокринолог Олена Мамонтова заявила, що млинці можуть завдати шкоди здоров'ю.

Про те, кому краще утриматися від вживання цієї страви, експерт розповіла виданню АиФ.

Масниця-2020: кому не можна їсти млинці

rambler.ru

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Так, за словами Мамонтової, млинці – досить калорійна страва, яка підвищує навантаження на внутрішні органи, які беруть участь у перетравлюванні і засвоєнні компонентів.

"Якщо у людини є непереносність глютену, їй доведеться відмовитися від такої страви. Адже шкода здоров'ю може бути завдана досить серйозна",зазначає лікар.

Масниця-2020: кому не можна їсти млинці

24tv.ua

Також фахівець рекомендує утриматися від млинців і тим, у кого є проблеми зі шлунково-кишковим трактом (панкреатит, холецистит).

Крім того, лікар не рекомендує їсти млинці людям з надмірною вагою і при цукровому діабеті через високий вміст вуглеводів.

Мамонтова звертає увагу, що млинці краще вживати через деякий час після приготування, так як свіжа випічка може негативно впливати на роботу шлунково-кишкового тракту.

Масниця-2020: кому не можна їсти млинці

boombate.com

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Автор
Анна Міхно
Тема
Масляна
Місце
Україна
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