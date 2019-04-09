Маркл знову пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

Герцогиня Сассекська Меган Маркл порушила чергові королівські традиції, відмовившись від команди придворних лікарів-акушерів.

За даними Daily Mail, вона заявила, що не хоче, щоб вони спостерігали за народженням її первістка, тому зажадала замінити їх на приватну команду медиків.

Гінекологи Алан Фартінг і Гайя Торп-Бестон приймали пологи у Кейт Міддлтон, проте Маркл називає їх "чоловіками в костюмах". Герцогиня наполягає, щоб за цим процесом спостерігали приймали жінки.

Незважаючи на замашки Меган, придворні лікарі все ж будуть неподалік, щоб в разі ускладнень негайно втрутитися в процес.

"Це трохи дивно. Ці люди є кращими з кращих", "Це спантеличило деяких з нас", – поділилися джерела.

Особистості приватних лікарів не розголошуються. За деякими даними, їх послуга обійдеться герцогині в круглу суму, тому що придворні лікарі не стягували плату за свої послуги.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Маркл вже неодноразово порушувала традиції королівської сім'ї. Вона говорила, що збирається з принцом Гаррі виховувати гендерно-нейтральну дитину.

Більш того, вона відмовилася народжувати в тому ж місці, де проходили пологи Кейт Міддлтон і принцеси Діани.

На початку лютого Маркл і принц Гаррі заявили про подготовку переїзду в новий будинок.

4 квітня в ЗМІ з'явилася інформація, що подружжя переїхало.

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