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Маркл знову пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

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Герцогиня Сассекська Меган Маркл порушила чергові королівські традиції, відмовившись від команди придворних лікарів-акушерів.

За даними Daily Mail, вона заявила, що не хоче, щоб вони спостерігали за народженням її первістка, тому зажадала замінити їх на приватну команду медиків.

Гінекологи Алан Фартінг і Гайя Торп-Бестон приймали пологи у Кейт Міддлтон, проте Маркл називає їх "чоловіками в костюмах". Герцогиня наполягає, щоб за цим процесом спостерігали приймали жінки.

Маркл знову пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

Незважаючи на замашки Меган, придворні лікарі все ж будуть неподалік, щоб в разі ускладнень негайно втрутитися в процес.

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"Це трохи дивно. Ці люди є кращими з кращих", "Це спантеличило деяких з нас", – поділилися джерела.

Особистості приватних лікарів не розголошуються. За деякими даними, їх послуга обійдеться герцогині в круглу суму, тому що придворні лікарі не стягували плату за свої послуги.

Маркл знову пішла наперекір королівській сім'ї через дитину

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особи
Меган Марклпринц Гаррі
Місце
Великобританія
Тег
пологи
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