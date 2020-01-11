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11 січня • оновлено в 15:29
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Маркл знайшла заробіток після розриву з родиною королеви Єлизавети

2.8т
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Дружина принца Гаррі Меган Маркл уклала контракт з компанією Disney, згідно з яким вона буде озвучувати персонажів.

Як повідомив Daily Mail, отримані гроші будуть направлятися на благодійність на допомогу слонам.

Всі гроші будуть спрямовані організації "Слони без кордонів" (Elephants Without Borders), яка займається збереженням дикої природи і захищає тварин від рук браконьєрів.

Маркл знайшла заробіток після розриву з родиною королеви Єлизавети
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Маркл знайшла заробіток після розриву з родиною королеви Єлизавети
Маркл знайшла заробіток після розриву з родиною королеви Єлизавети

Як повідомляв OBOZREVATEL, 9 січня Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження. Читайте про те, чим загрожує їх рішення і від чого їм доведеться відмовитися.

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Автор
Юрко Медяник
Місце
Великобританія
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