Маркл здивувала заявою про майбутні пологи: у Британії забили на сполох

Герцогиня Сассекська Меган Маркл збирається піти стопами королеви Єлизавети II і народити дитину вдома, у своєму котеджі Фрогмор у Вінздорі.

Як повідомляє Daily Mail, дружина принца Гаррі відчуває себе добре, тому не бачить причин для того, щоб вирушати в лікарню. Також зазначається, що вона не хоче відчувати себе в "акваріумі із золотими рибками".

Меган Маркл Фото: Daily Mail

І все ж, за словами джерел, наближених до королівської сім'ї, майбутні батьки не виключають екстреної госпіталізації, адже у жінок, які вперше народжують у віці старше 35 років, дуже високий ризик передчасних пологів або необхідності кесаревого розтину.

Меган Маркл і принц Гаррі Фото: Daily Mail

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше герцогиня Сассекська Меган Маркл порушила чергові королівські традиції, відмовившись від команди придворних лікарів-акушерів.

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