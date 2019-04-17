Маркл зайнялася пошуками нового чоловіка в свою сім'ю: що це значить

Герцогиня Сассекська Меган Маркл і принц Гаррі збираються порушити чергову королівську традицію і найняти для нагляду за майбутньою дитиною чоловіка-няню.

За даними The Mirror, майбутня мама старанно шукає гувернера з американським корінням через власне походження.

Уточнюється, що з боку герцогині 37-річний чоловік звернувся за допомогою в агентство з підбору фахівців. Ведуться пошуки кандидата, який зможе приступити до роботи протягом наступних трьох місяців.

Принц Гаррі та Меган Маркл Instagram@kensingtonroyal

Новини Стало відомо про жахливу поведінку Меган Маркл

За словами джерела, Маркл і Гаррі мають чіткі уявлення про те, як вони виховуватимуть свою дитину.

"Меган сказала, що надає перевагу американцю більше, ніж британцю, і хоче, щоб він відчував себе частиною сім'ї, а не співробітником у формі. Це важливо для неї, вона ніколи не приховувала той факт, що дуже пишається своїм американським корінням", – сказав інформатор.

Принц Гаррі та Меган Маркл Instagram@kensingtonroyal

За його словами, оклад майбутньої няні-чоловіка складе до 70 тисяч фунтів стерлінгів на рік залежно від досвіду. Кандидати повинні будуть пройти співбесіду з Меган і Гаррі, а щасливчик залишиться жити в їхньому котеджі і навіть зможе скористатися автомобілем принца.

За традицією за королівськими дітьми доглядали випускниці коледжу Норланд, яких готує нянь для забезпечених сімей. Цього року серед випускниць закладу виявилося всього два хлопці. Причому раніше чоловіки ніколи ще не доглядали за монаршими дітьми.

Типова королівська гувернантка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Меган Маркл і принц Гаррі порушили багато традицій королівської сім'ї. Герцогиня відмовилася народжувати в тому ж місці, де це робили Кейт Міддлтон і принцеса Діана.

4 квітня Маркл і принц Гаррі переїхали в новий будинок, в реставрацію якого вклали багато грошей.

Герцогиня відмовилася від послуг придворних акушерів, побажавши, щоб при пологах була присутня приватна команда медиків-жінок.

А вже майже перед пологами Меган і Гаррі повідомили, що не позуватимуть з дитиною на сходинках. Вони відзначать цю подію тільки в колі сім'ї.

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