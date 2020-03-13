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13 березня • оновлено в 11:55
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Маркл різко висловилася про королівську сім'ю: чим незадоволена герцогиня

2.8т
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Меган Маркл залишилася незадоволена своєю поїздкою до Великобританії, зокрема поведінкою королівської сім'ї при зустрічі.

Про це, як передає видання Daily Mail, герцогиня розповіла близькому другу.

Принц Гаррі і Меган Маркл

Принц Гаррі і Меган Маркл

Getty

Так, за словами друга, остання поїздка Маркл і Гаррі до Великобританії стала підтвердженням того, що їхнє рішення відмовитися від королівських повноважень було правильним:

"Меган сказала, що ця поїздка стала підтвердженням того, що вони з Гаррі прийняли вірне рішення. Герцогиня не відчула нічого, крім напруги й негативу. Між членами королівської сім'ї немає тепла. Вона хоче, щоб Арчі ріс у радісній атмосфері".

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

Крім того, Маркл не сподобалася поведінка Кейт Міддлтон:

"Меган назвала монархів дивними і додала, що ніхто не обіймається в їхній родині. Особливо її збентежила Кейт, яка виглядала більш схвильованою, ніж інші. Вона навіть через силу дивилася на Меган, не кажучи вже про те, щоб завести бесіду".

Меган Маркл і принц Гаррі у Великобританії

Меган Маркл і принц Гаррі у Великобританії

Getty

Раніше OBOZREVATEL повідомляв, що Кейт Міддлтон проігнорувала Меган Маркл і принца Гаррі під час служби у Вестмінстерському абатстві, присвяченій Дню Співдружності.

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Автор
Анна Міхно
Особи
принц Гаррі Кейт Міддлтон Меган Маркл
Місце
Великобританія
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