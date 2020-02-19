Маркл підставила Міддлтон в її день народження

Сестра Меган Маркл Саманта повідомила, що герцогиня недолюблює Кейт Міддлтон і навмисно зіпсувала її день народження цього року.
Таку заяву 54-річна жінка зробила в коментарі виданню Daily Star.
Меган Маркл
Getty
Так, за словами Саманти, у Кейт Меган бачить суперницю. Саме тому Маркл і Гаррі повідомили про те, що відмовляються від королівських обов'язків у день народження Міддлтон – 9 січня. Таким чином Меган хотіла, щоб уся увага була спрямована на неї, а не Кейт.
Кейт Міддлтон
Getty
"Сумно, що вона зробила це (заяву про складання королівських повноважень) у день народження Кейт – я вважаю, що вона ревнувала до прекрасної Кейт. Вона ніколи не могла зрівнятися з нею – Кейт знакова!", – заявила Саманта.
Меган Маркл і принц Гаррі
Getty
Як повідомляв OBOZREVATEL :
раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;
таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;
через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.
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