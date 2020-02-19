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19 лютого • оновлено в 10:57
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Маркл підставила Міддлтон в її день народження

2.3т
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Сестра Меган Маркл Саманта повідомила, що герцогиня недолюблює Кейт Міддлтон і навмисно зіпсувала її день народження цього року.

Таку заяву 54-річна жінка зробила в коментарі виданню Daily Star.

Меган Маркл

Меган Маркл

Getty

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Так, за словами Саманти, у Кейт Меган бачить суперницю. Саме тому Маркл і Гаррі повідомили про те, що відмовляються від королівських обов'язків у день народження Міддлтон – 9 січня. Таким чином Меган хотіла, щоб уся увага була спрямована на неї, а не Кейт.

Кейт Міддлтон

Кейт Міддлтон

Getty

"Сумно, що вона зробила це (заяву про складання королівських повноважень) у день народження Кейт – я вважаю, що вона ревнувала до прекрасної Кейт. Вона ніколи не могла зрівнятися з нею – Кейт знакова!", – заявила Саманта.

Меган Маркл і принц Гаррі

Меган Маркл і принц Гаррі

Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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Автор
Анна Міхно
Особи
Кейт Міддлтон Меган Маркл
Місце
Великобританія
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Гоша Злой
Гоша Злой
маркл - реальный утконос
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