Маркл підставила Міддлтон в її день народження

Сестра Меган Маркл Саманта повідомила, що герцогиня недолюблює Кейт Міддлтон і навмисно зіпсувала її день народження цього року.

Таку заяву 54-річна жінка зробила в коментарі виданню Daily Star.

Меган Маркл Getty

Так, за словами Саманти, у Кейт Меган бачить суперницю. Саме тому Маркл і Гаррі повідомили про те, що відмовляються від королівських обов'язків у день народження Міддлтон – 9 січня. Таким чином Меган хотіла, щоб уся увага була спрямована на неї, а не Кейт.

Кейт Міддлтон Getty

"Сумно, що вона зробила це (заяву про складання королівських повноважень) у день народження Кейт – я вважаю, що вона ревнувала до прекрасної Кейт. Вона ніколи не могла зрівнятися з нею – Кейт знакова!", – заявила Саманта.

Меган Маркл і принц Гаррі Getty

Як повідомляв OBOZREVATEL :

раніше Меган Маркл і принц Гаррі повідомили про своє рішення скласти королівські повноваження;

таке рішення герцогів Сассекських викликало хвилю розмов у пресі і, за даними ЗМІ, спровокувало розкол у Віндзорській династії;

через своє рішення відмовитися від королівських повноважень Гаррі і Меган позбудуться фінансування з держбюджету. Стало відомо, скільки грошей вони втратять.

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