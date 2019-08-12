Головна Новини
Мова Язык
Шоу Кияни

/ Жіночий журнал

Маркл опинилася в центрі скандалу з таблетками для схуднення

1.9т Читати матеріал російською

Ім'я герцогині Сассекської Меган Маркл незаконно використовували в рекламі таблеток для схуднення.

Як повідомляє The Mirror, відразу на декількох сайтах з'явилися "таблетки Меган", які нібито винайшла сама дружина принца Гаррі. В описі до продукту вказувалося, що даний засіб допоможе скинути зайву вагу без виснажливих дієт і спортивних вправ.

Маркл опинилася в центрі скандалу з таблетками для схуднення

Меган Маркл

Новини
Маркл забрала сина і пішла від принца Гаррі - ЗМІ

Більше того, шахраї опублікували підроблене інтерв'ю з Маркл, в якому вона нібито розповіла про ефективність "чудо-засобу".

"Після пологів я втратила форму. Але за допомогою таблеток кето я знову така, як і раніше", — говорилося під знімком Меган.

Маркл опинилася в центрі скандалу з таблетками для схуднення

Меган Маркл

Шахраї також стверджували, що Маркл пішла наперекір королівській сім'ї в ім'я свого нового винаходу і вважає ці таблетки справою всього свого життя. Букінгемський палац моментально відреагував на цю аферу і зажадав припинити паплюжити репутацію герцогині, використовуючи її ім'я в рекламі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Особа
Меган Маркл
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
0
1
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
0
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані

Блоги / думки

ads pixel
Загрузка...