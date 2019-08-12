Маркл опинилася в центрі скандалу з таблетками для схуднення

Ім'я герцогині Сассекської Меган Маркл незаконно використовували в рекламі таблеток для схуднення.
Як повідомляє The Mirror, відразу на декількох сайтах з'явилися "таблетки Меган", які нібито винайшла сама дружина принца Гаррі. В описі до продукту вказувалося, що даний засіб допоможе скинути зайву вагу без виснажливих дієт і спортивних вправ.
Меган Маркл
Більше того, шахраї опублікували підроблене інтерв'ю з Маркл, в якому вона нібито розповіла про ефективність "чудо-засобу".
"Після пологів я втратила форму. Але за допомогою таблеток кето я знову така, як і раніше", — говорилося під знімком Меган.
Меган Маркл
Шахраї також стверджували, що Маркл пішла наперекір королівській сім'ї в ім'я свого нового винаходу і вважає ці таблетки справою всього свого життя. Букінгемський палац моментально відреагував на цю аферу і зажадав припинити паплюжити репутацію герцогині, використовуючи її ім'я в рекламі.
Як повідомляв OBOZREVATEL :
6 травня 2019 року у принца Гаррі і Меган Маркл народився син. Принц одразу прокоментував подію.
Дитина стала сьомою в черзі на британський престол і отримала титул лорда Сассекського.
Старший брат Гаррі, принц Вільям і його дружина Кейт Міддлтон привітали новоспечених батьків Гаррі і Меган і дотепно "підкололи" їх.
Через два місяці після пологів, 6 липня Меган і Гаррі хрестили сина. Церемонія проходила в закритому порядку.
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