Маркл опинилася в центрі скандалу з таблетками для схуднення

Ім'я герцогині Сассекської Меган Маркл незаконно використовували в рекламі таблеток для схуднення.

Як повідомляє The Mirror, відразу на декількох сайтах з'явилися "таблетки Меган", які нібито винайшла сама дружина принца Гаррі. В описі до продукту вказувалося, що даний засіб допоможе скинути зайву вагу без виснажливих дієт і спортивних вправ.

Меган Маркл

Більше того, шахраї опублікували підроблене інтерв'ю з Маркл, в якому вона нібито розповіла про ефективність "чудо-засобу".

"Після пологів я втратила форму. Але за допомогою таблеток кето я знову така, як і раніше", — говорилося під знімком Меган.

Меган Маркл

Шахраї також стверджували, що Маркл пішла наперекір королівській сім'ї в ім'я свого нового винаходу і вважає ці таблетки справою всього свого життя. Букінгемський палац моментально відреагував на цю аферу і зажадав припинити паплюжити репутацію герцогині, використовуючи її ім'я в рекламі.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

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